В Кобрине переход на местные виды топлива оценили и коммунальники, и потребители

Источник материала: Кобринский вестник

Чуть более полугода назад в Кобрине открыли современную котельную на щепе. За это, казалось бы, недолгое время преимущества перехода на местные виды топлива оценили и коммунальники, и потребители.В этом году в Брестской области долю местных видов топлива планируют довести до 38 процентов.





Кочегар Владимир Стельмашук уверенно себя чувствует перед большим монитором на рабочем столе в уютной комнате, выложенной плиткой. Топливо в котлы подбрасывает автоматика, и все, что ему нужно, — снять показания и контролировать процесс:— Это центральный монитор, здесь удаленная информация со всего оборудования. Она есть и у директора, и у диспетчера, причем даже в смартфоне.

Только за одни летние сутки новая котельная в небольшом райцентре экономит 3,5 тысячи рублей.

Котельную ввели в эксплуатацию в декабре. Цена вопроса — чуть более 8 миллионов рублей. Проект финансировал Международный банк реконструкции и развития. Разместилась новая котельная № 50 мощностью 12 МВт рядом с первой, которая работает на газе. Заместитель начальника цеха котельного хозяйства Сергей Деревнюк перечисляет плюсы использования щепы:

— Общая себестоимость одной гигакалории была 87 рублей, а теперь снизилась до 60 рублей. Существенная разница, если учесть, что в сутки только в межотопительный период вырабатываются 130 гигакалорий, экономия — 3,5 тысячи рублей. Выгодно это и организациям Кобрина: чем ниже себестоимость тепла, тем меньше им приходится тратиться.

Население тоже не осталось внакладе. Перестали поступать жалобы на нехватку горячей воды. Такое случалось, когда экономили газ и приходилось на ночь разгружать систему.

В котельной есть целая лаборатория, где определяют качество древесного топлива. Ее начальник Наталья Шерстобитова как раз исследует очередную партию щепы:

— Оборудование выдает результат с высокой точностью. Если щепа окажется слишком сухой, то ее смешают с влажной, влажную досушат. Главное — получить максимальный экономический эффект от ее использования.

Переход на местные виды топлива собираются в районе развивать. В Кобрине планируется ввести еще одну котельную на щепе мощностью 18 МВт. Это позволит практически полностью отказаться от газового отопления в райцентре. Переводят и сельские котельные. В деревне Дивин, рассказывает Сергей Деревнюк, начинаются работы по реконструкции старой отопительной системы:

— Комбинированной котельной там более 10 лет. Она морально устарела, а в населенном пункте вместе с тем появились погранзастава, детский дом. Сейчас мощность котельной увеличивается в два раза. Несмотря на возможность использования газа, в основном будет расходоваться щепа. Проект на сумму свыше 1 миллиона рублей финансирует областной бюджет.

Всего в районе свыше 40 котельных. Все крупные, исходя их сложившегося опыта, переводятся на местные виды топлива, мелкие остаются на газе.

КОМПЕТЕНТНО

Александр Максимчук, директор областного управления ЖКХ:

— В этом году запланирован ввод в эксплуатацию еще трех котельных. Помимо Дивинской, две в Столинском районе — в Давид-Городке и рабочем поселке Речица. Их суммарная мощность составит 13 МВт. В Речице котельную строят за счет займа Международного банка развития и реконструкции. Стоимость — 3,3 миллиона долларов. Остальные объекты будут возведены за счет средств областного бюджета. На строительство котельной в Давид-Городке выделено 2,3 миллиона рублей. В 2016 — 2019 годах в Брестской области на МВТ перевели 11 котельных в городах и сельской местности.