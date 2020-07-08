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Программа республиканского праздника “Александрия собирает друзей”, маршруты автобусов и поездов
08.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
11-12 июля 2020 г. агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области
11 июля (суббота)
Расписание движения автобусов по обслуживанию
|Отправление автобуса
|АВ «Могилев»
|12-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-40 16-00 17-00 18-00
|АС «Шклов»
(до д. Александрия)
|12-50 14-20 14-50 15-20 15-50 16-30 16-50 17-50 18-50
|прибытие в д. Александрия
|13-40 15-10 15-40 16-10 16-40 17-20 17-40 18-40 19-40
Маршрут «Александрия-Могилев» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|д. Александрия
|21-00 23-30 00-00 00-30 01-00 01-30 02-10 (3 автобуса)
|АС «Шклов» (до г. Могилев)
|21-50 00-20 00-50 01-20 01-50 02-20 03-00 (3 автобуса)
|прибытие в г.Могилев
|22-40 01-10 01-40 02-10 02-40 03-10 03-50 (3 автобуса)
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-00 16-45
|д. Александрия
|09-50 17-35
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|17-00 19-10
|д. Александрия
|17-50 00-00 до г. Могилев
12 июля 2020 г.
|Отправление автобуса
|АВ «Могилев»
|08-30 08-50 09-10
|АС «Шклов» ( до д. Александрия)
|09-20 09-40 10-00
|прибытие в д. Александрия
|10-10 10-30 10-50
Маршрут «Александрия-Могилев» через г. Шклов
|Отправление автобуса
|д. Александрия
|13-10 14-10 14-20
|АС «Шклов» ( до г. Могилев)
|14-00 15-00 15-10
|прибытие в г. Могилев
|14-50 15-50 16-00
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-00 16-45
|д. Александрия
|09-50 17-35
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|09-50
|д. Александрия
|10-40
|Отправление автобуса
|АС «Шклов»
|14-40
|д. Александрия
|15-30
РАСПИСАНИЕ движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»
по маршруту Могилев-Копысь
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Остановки на участке
Могилев-Орша
|отправления со станции Могилев
|прибытия на станцию Копысь (Александрия)
|11.07.2020
|6564
|Могилев-Орша
|08.50
|10.05
|Везде
|6566
|Могилев-Копысь
|10.25
|11.35
|Везде
|6964
|Могилев-Копысь
|12.55
|13.46
|Только Шклов
|6568
|Могилев-Орша
|13.05
|14.09
|Везде кроме Низовцы
|6392
|Могилев-Орша
|15.07
|16.15
|Везде кроме Низовцы
|6968
|Могилев-Копысь
|16.10
|17.01
|Только Шклов
|706
|Могилев-Полоцк
|17.12
|17.51
|Шклов, Александрия
|634
|Коммунары-Гродно
|17.30
|18.26
|Шклов
|6570
|Могилев-Орша
|17.49
|18.59
|Везде
|6970
|Могилев-Копысь
|19.00
|19.55
|Шклов
|6572
|Могилев-Орша
|20.50
|21.55
|Везде кроме Низовцы
|12.07.2020
|6562
|Могилев-Орша
|06.30
|07.41
|Везде
|6564
|Могилев-Орша
|08.50
|10.05
|Везде
|6566
|Могилев-Копысь
|10.25
|11.35
|Везде
|6568
|Могилев-Орша
|13.05
|14.09
|Везде кроме Низовцы
|6392
|Могилев-Орша
|15.07
|16.15
|Везде кроме Низовцы
|706
|Могилев-Полоцк
|17.12
|17.51
|Шклов, Александрия
|634
|Коммунары-Гродно
|17.30
|18.26
|Шклов
|6570
|Могилев-Орша
|17.49
|18.59
|Везде
|6572
|Могилев-Орша
|20.50
|21.55
|Везде кроме Низовцы
по маршруту Копысь-Могилев
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Могилев
|Остановки на участке
Орша-Могилев
|отправления со станции Копысь (Александрия)
|прибытия на станцию Могилев
|11.07.2020
|705
|Полоцк-Могилев
|10.11
|10.54
|Александрия, Шклов
|6567
|Орша-Могилев
|15.49
|16.56
|Везде кроме Низовцы
|6969
|Копысь-Могилев
|17.25
|18.41
|Везде кроме Низовцы
|6569
|Орша-Могилев
|17.53
|19.08
|Везде
|6971
|Копысь-Могилев
|20.15
|21.06
|Шклов
|6571
|Орша-Могилев
|21.02
|22.08
|Везде кроме Низовцы
|6973
|Копысь-Могилев
|23.33
|00.45
|Везде кроме Низовцы
|12.07.2020
|6961
|Копысь-Могилев
|00.15
|01.06
|Шклов
|6963
|Копысь-Могилев
|00.59
|01.52
|Шклов
|6965
|Копысь-Могилев
|03.20
|04.11
|Шклов
|6561
|Орша-Могилев
|05.46
|06.52
|Везде кроме Низовцы
|6563
|Орша-Могилев
|09.34
|10.42
|Везде
|705
|Полоцк-Могилев
|10.11
|10.54
|Александрия, Шклов
|6567
|Орша-Могилев
|15.49
|16.56
|Везде кроме Низовцы
|6569
|Орша-Могилев
|17.53
|19.08
|Везде
|6571
|Орша-Могилев
|21.02
|22.08
|Везде кроме Низовцы
по маршруту Орша-Копысь
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Остановки на участке
Орша-Могилев
|отправления со станции Орша
|прибытия на станцию Копысь (Александрия)
|11.07.2020
|6563
|Орша-Могилев
|08.54
|09.33
|Везде
|705
|Полоцк-Могилев
|09.42
|10.09
|Александрия, Шклов
|6967
|Орша-Копысь
|12.50
|13.26
|Червено, Звездный, Прокшино, Александрия
|6567
|Орша-Могилев
|15.12
|15.48
|Везде кроме Низовцы
|6569
|Орша-Могилев
|17.11
|17.48
|Везде
|6571
|Орша-Могилев
|20.24
|21.01
|Везде кроме Низовцы
|12.07.2020
|6561
|Орша-Могилев
|05.09
|05.45
|Везде кроме Низовцы
|6563
|Орша-Могилев
|08.52
|09.33
|Везде
|705
|Полоцк-Могилев
|09.42
|10.09
|Александрия, Шклов
|6567
|Орша-Могилев
|15.12
|15.48
|Везде кроме Низовцы
|6569
|Орша-Могилев
|17.11
|17.48
|Везде
|6571
|Орша-Могилев
|20.24
|21.01
|Везде кроме Низовцы
по маршруту Копысь-Орша
|№ поезда
|Маршрут следования
|Время
|Остановки на участке
Могилев-Орша
|отправления со станции Копысь (Александрия)
|прибытия на станцию Орша
|11.07.2020
|6564
|Могилев-Орша
|10.10
|10.52
|Везде
|6966
|Копысь-Орша
|13.45
|14.25
|Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост.
|6568
|Могилев-Орша
|14.14
|14.54
|Везде кроме Низовцы
|706
|Могилев-Полоцк
|17.12
|17.51
|Шклов, Александрия
|634
|Коммунары-Гродно
|18.28
|19.13
|Шклов
|6570
|Могилев-Орша
|19.04
|20.03
|Везде
|6572
|Могилев-Орша
|21.59
|22.38
|Везде кроме Низовцы
|6972
|Копысь-Орша
|23.40
|00.20
|Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост.
|12.07.2020
|6962
|Копысь-Орша
|04.45
|05.25
|Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост.
|6562
|Могилев-Орша
|07.45
|08.25
|Везде
|6564
|Могилев-Орша
|10.10
|10.52
|Везде
|6568
|Могилев-Орша
|14.14
|14.54
|Везде кроме Низовцы
|706
|Могилев-Полоцк
|17.12
|17.51
|Шклов, Александрия
|634
|Коммунары-Гродно
|18.28
|19.13
|Шклов
|6570
|Могилев-Орша
|19.04
|20.03
|Везде
|6572
|Могилев-Орша
|21.59
|22.38
|Везде кроме Низовцы