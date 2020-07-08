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Программа республиканского праздника “Александрия собирает друзей”, маршруты автобусов и поездов

08.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


Программа республиканского праздника “Александрия собирает друзей”, маршруты автобусов и поездов

11-12 июля 2020 г. агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области

11 июля (суббота)

 

14.00 – 24.00Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:
Зроблена ў Беларусi – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”
“Александрыйскі кірмаш”  праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий
“Александрыйская гасцiна c работой улиц “Спажывецкая” и “Гандлёвая” – торговые ряды, летние кафе
Свята кнiгi – выставочная площадка с презентацией мероприятий Дня белорусской письменности в г.Белыничи “Літаратурная спадчына – ад крыніц да сучаснасці”, проведением мероприятий, популяризирующих национальное литературное наследие
Лёва з Магілёва” – реализация сладкой продукции (мороженое, глазированные сырки, сладкие десерты)
“Каравайная сяліба” – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса
Молодежная площадка с выставочной экспозицией “Калідор эпох”
Республиканский семейный сельскохозяйственный проект Властелин села
Кiрмашовыя забавы
16.00 – 17.00

18.30 – 19.30

“Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей
14.0021.00Работа экспозиций Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и советского плаката, посвященного труженикам села

ГУО Александрийская средняя школа Шкловского района. Краеведческий музей

 
14.00 – 20.30Малая концертная площадка
14.00 – 14.20Церемония открытия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
14.30 – 15.30Детская дискотека “Святочны дэнс” с участием детских творческих коллективов Могилевской области, учатников телешоу “Голос. Дети” из Могилевской области, аниматоров, клоунов
15.30-16.15Вокальный ансамбль “Весялуха” Могилевской областной филармонии с программой “Сапраўдныя беларусы”
16.45-16.55Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”
17.00-17.30Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)
17.30-18.30Эстрадно-развлекательная программа с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии
18.30-19.00Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”
19.00-20.30Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и артистов Могилевской областной филармонии
18.00-18.30Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)
 

Главная концертная площадка

21.30-23.00Гала-концерт МОЯ АЛЕКСАНДРИЯ
23.00-23.05Праздничный фейерверк
  

12 июля (воскресенье)

  

Малая концертная площадка

00.00-02.00Молодежная дискотека с участием популярной музыкальной группы Тяни-Толкай, артистов Могилевской областной филармонии, ведущих ди-джеев Беларуси
13.00-14.00Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца Медуница с программой Купалле – водар медунічны”

Главная концертная площадка

11.00-13.00торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и концерт Белорусского государственного ансамбля Песняры
11.00-12.00“Свята цырка” – работа цирка-шапито (рядом с шатром проходят цирковые представления и шоу различных цирковых жанров)

 

 

Расписание движения автобусов по обслуживанию
участников праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей»)

 

 

11 июля 2020 г.

  1. Маршрут «Могилев-Александрия» через г. Шклов
Отправление автобуса
АВ «Могилев»12-00 13-30 14-00 14-30 15-00 15-40 16-00 17-00 18-00
АС «Шклов»
(до д. Александрия)		12-50 14-20 14-50 15-20 15-50 16-30 16-50 17-50 18-50
прибытие в д. Александрия13-40 15-10 15-40 16-10 16-40 17-20 17-40 18-40 19-40

 Маршрут «Александрия-Могилев» через г. Шклов

Отправление автобуса
д. Александрия21-00 23-30 00-00 00-30 01-00 01-30 02-10 (3 автобуса)
АС «Шклов» (до г. Могилев)21-50 00-20 00-50 01-20 01-50 02-20 03-00 (3 автобуса)
прибытие в г.Могилев22-40 01-10 01-40 02-10 02-40 03-10 03-50 (3 автобуса)

 

  1. Маршрут «Шклов-Александрия» через д. Копысь
Отправление автобуса
АС «Шклов»09-00 16-45
д. Александрия09-50 17-35

 

  1. Маршрут «Шклов-Александрия» через д. Межник
Отправление автобуса
АС «Шклов»17-00 19-10
д. Александрия17-50 00-00 до г. Могилев

 

 

 12 июля 2020 г. 

  1. Маршрут «Могилев-Александрия» через г. Шклов
Отправление автобуса
АВ «Могилев»08-30 08-50 09-10
АС «Шклов» ( до д. Александрия)09-20 09-40 10-00
прибытие в д. Александрия10-10 10-30 10-50

 Маршрут «Александрия-Могилев» через г. Шклов

Отправление автобуса
д. Александрия13-10 14-10 14-20
АС «Шклов» ( до г. Могилев)14-00 15-00 15-10
прибытие в г. Могилев14-50 15-50 16-00

 

  1. Маршрут «Шклов-Александрия» через д. Копысь
Отправление автобуса
АС «Шклов»09-00 16-45
д. Александрия09-50 17-35

 

  1. Маршрут «Шклов-Александрия» через д. Межник
Отправление автобуса
АС «Шклов»09-50
д. Александрия10-40

 

  1. Маршрут «Александрия-Шклов» через д. Межник
Отправление автобуса
АС «Шклов»14-40
д. Александрия15-30

 

 

РАСПИСАНИЕ движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»
по маршруту Могилев-Копысь

 

№ поездаМаршрут следованияВремяОстановки на участке

Могилев-Орша

отправления со станции Могилевприбытия на станцию Копысь (Александрия)
11.07.2020
6564Могилев-Орша08.5010.05Везде
6566Могилев-Копысь10.2511.35Везде
6964Могилев-Копысь12.5513.46Только Шклов
6568Могилев-Орша13.0514.09Везде кроме Низовцы
6392Могилев-Орша15.0716.15Везде кроме Низовцы
6968Могилев-Копысь16.1017.01Только Шклов
706Могилев-Полоцк17.1217.51Шклов, Александрия
634Коммунары-Гродно17.3018.26Шклов
6570Могилев-Орша17.4918.59Везде
6970Могилев-Копысь19.0019.55Шклов
6572Могилев-Орша20.5021.55Везде кроме Низовцы
12.07.2020
6562Могилев-Орша06.3007.41Везде
6564Могилев-Орша08.5010.05Везде
6566Могилев-Копысь10.2511.35Везде
6568Могилев-Орша13.0514.09Везде кроме Низовцы
6392Могилев-Орша15.0716.15Везде кроме Низовцы
706Могилев-Полоцк17.1217.51Шклов, Александрия
634Коммунары-Гродно17.3018.26Шклов
6570Могилев-Орша17.4918.59Везде
6572Могилев-Орша20.5021.55Везде кроме Низовцы

 

по маршруту Копысь-Могилев

№ поездаМаршрут следованияВремяМогилевОстановки на участке

Орша-Могилев

отправления со станции Копысь (Александрия)прибытия на станцию Могилев
11.07.2020
705Полоцк-Могилев10.1110.54Александрия, Шклов
6567Орша-Могилев15.4916.56Везде кроме Низовцы
6969Копысь-Могилев17.2518.41Везде кроме Низовцы
6569Орша-Могилев17.5319.08Везде
6971Копысь-Могилев20.1521.06Шклов
6571Орша-Могилев21.0222.08Везде кроме Низовцы
6973Копысь-Могилев23.3300.45Везде кроме Низовцы
12.07.2020
6961Копысь-Могилев00.1501.06Шклов
6963Копысь-Могилев00.5901.52Шклов
6965Копысь-Могилев03.2004.11Шклов
6561Орша-Могилев05.4606.52Везде кроме Низовцы
6563Орша-Могилев09.3410.42Везде
705Полоцк-Могилев10.1110.54Александрия, Шклов
6567Орша-Могилев15.4916.56Везде кроме Низовцы
6569Орша-Могилев17.5319.08Везде
6571Орша-Могилев21.0222.08Везде кроме Низовцы

 

по маршруту Орша-Копысь

№ поездаМаршрут следованияВремяОстановки на участке

Орша-Могилев

отправления со станции Оршаприбытия на станцию Копысь (Александрия)
11.07.2020
6563Орша-Могилев08.5409.33Везде
705Полоцк-Могилев09.4210.09Александрия, Шклов
6967Орша-Копысь12.5013.26Червено, Звездный, Прокшино, Александрия
6567Орша-Могилев15.1215.48Везде кроме Низовцы
6569Орша-Могилев17.1117.48Везде
6571Орша-Могилев20.2421.01Везде кроме Низовцы
12.07.2020
6561Орша-Могилев05.0905.45Везде кроме Низовцы
6563Орша-Могилев08.5209.33Везде
705Полоцк-Могилев09.4210.09Александрия, Шклов
6567Орша-Могилев15.1215.48Везде кроме Низовцы
6569Орша-Могилев17.1117.48Везде
6571Орша-Могилев20.2421.01Везде кроме Низовцы

 

по маршруту Копысь-Орша

№ поездаМаршрут следованияВремяОстановки на участке

Могилев-Орша

отправления со станции Копысь (Александрия)прибытия на станцию Орша
11.07.2020
6564Могилев-Орша10.1010.52Везде
6966Копысь-Орша13.4514.25Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост.
6568Могилев-Орша14.1414.54Везде кроме Низовцы
706Могилев-Полоцк17.1217.51Шклов, Александрия
634Коммунары-Гродно18.2819.13Шклов
6570Могилев-Орша19.0420.03Везде
6572Могилев-Орша21.5922.38Везде кроме Низовцы
6972Копысь-Орша23.4000.20Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост.
12.07.2020
6962Копысь-Орша04.4505.25Александрия, Прокшино, Звездный, Червено, Орша-Вост.
6562Могилев-Орша07.4508.25Везде
6564Могилев-Орша10.1010.52Везде
6568Могилев-Орша14.1414.54Везде кроме Низовцы
706Могилев-Полоцк17.1217.51Шклов, Александрия
634Коммунары-Гродно18.2819.13Шклов
6570Могилев-Орша19.0420.03Везде
6572Могилев-Орша21.5922.38Везде кроме Низовцы

 


 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
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11-12 июля 2020 г. агрогородок Александрия Шкловского района Могилевской области 11 июля (суббота)   14.00 – 24.00 Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам...
 
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