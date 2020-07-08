Программа республиканского праздника “Александрия собирает друзей”, маршруты автобусов и поездов

14.00 – 24.00 Работа экскурсионного маршрута по тематическим площадкам праздника:

“Зроблена ў Беларусi” – выставка продукции ОАО “Минский тракторный завод”

“Александрыйскі кірмаш” – праздничная выставка-ярмарка с работой экспозиционно-тематических купальских подворий

“Александрыйская гасцiна” c работой улиц “Спажывецкая” и “Гандлёвая” – торговые ряды, летние кафе

“Свята кнiгi” – выставочная площадка с презентацией мероприятий Дня белорусской письменности в г.Белыничи “Літаратурная спадчына – ад крыніц да сучаснасці”, проведением мероприятий, популяризирующих национальное литературное наследие

“Лёва з Магілёва” – реализация сладкой продукции (мороженое, глазированные сырки, сладкие десерты)

“Каравайная сяліба” – выставка-продажа хлебобулочных изделий, праздник кваса

Молодежная площадка с выставочной экспозицией “Калідор эпох”

Республиканский семейный сельскохозяйственный проект “Властелин села”

“Кiрмашовыя забавы”

16.00 – 17.00 18.30 – 19.30 “Свята цырка” – работа цирка-шапито, эстрадно-цирковые представления и шоу различных цирковых жанров рядом с шатром, работа фотозоны и ярмарки-продажи сувенирной и кондитерской продукции для детей

14.00 – 21.00 Работа экспозиций “Малая радзіма” с посещением класса, в котором учился Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко, и советского плаката, посвященного труженикам села ГУО “Александрийская средняя школа Шкловского района”. Краеведческий музей

14.00 – 20.30 Малая концертная площадка

14.00 – 14.20 Церемония открытия республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”

14.30 – 15.30 Детская дискотека “Святочны дэнс” с участием детских творческих коллективов Могилевской области, учатников телешоу “Голос. Дети” из Могилевской области, аниматоров, клоунов

15.30-16.15 Вокальный ансамбль “Весялуха” Могилевской областной филармонии с программой “Сапраўдныя беларусы”

16.45-16.55 Показ новых льняных коллекций одежды белорусских производителей, входящих в состав концерна “Беллегпром”

17.00-17.30 Церемония открытия республиканского праздника “Купалье” (“Александрия собирает друзей”)

17.30-18.30 Эстрадно-развлекательная программа с участием коллективов и исполнителей Могилевской областной филармонии

18.30-19.00 Церемония награждения победителей и участников республиканского семейного сельскохозяйственного проекта “Властелин села”

19.00-20.30 Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и артистов Могилевской областной филармонии

18.00-18.30 Демонстрационные полеты самолетов и парашютистов Могилевского аэроклуба ДОССАФ им.А.М.Кулагина (во время концерта)

Главная концертная площадка

21.30-23.00 Гала-концерт ”МОЯ АЛЕКСАНДРИЯ“

23.00-23.05 Праздничный фейерверк

12 июля (воскресенье)

Малая концертная площадка

00.00-02.00 Молодежная дискотека с участием популярной музыкальной группы “Тяни-Толкай”, артистов Могилевской областной филармонии, ведущих ди-джеев Беларуси

13.00-14.00 Концерт заслуженного коллектива Республики Беларусь ансамбля песни и танца “Медуница” с программой “Купалле – водар медунічны”

Главная концертная площадка

11.00-13.00 торжественная церемония награждения передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области в сопровождении оркестра народных инструментов имени народного артиста Беларуси Л.Л.Иванова и концерт Белорусского государственного ансамбля “Песняры”