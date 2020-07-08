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В Беларуси вводят зеленые номера для электромобилей. Но пока в МРО их нет
08.07.2020 12:45 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
«Только что был в МРЭО, — написал наш читатель Вадим. — Регистрация электромобилей временно приостановлена. Вышел какой-то указ о том, что на EV с 1 июля выдаются только зеленые номера. А зеленые номера еще не изготовлены». Мы обратились в столичный МРО, там подтвердили информацию: действительно, в скором времени владельцы электромобилей при регистрации будут получать зеленые номерные знаки.
«Да, отныне мы должны выдавать номера зеленого цвета всем, кто регистрирует электромобиль, — рассказали в столичном межрайонном регистрационном отделе
В то же время в сети стали появляться фото с новыми номерами, выданными МРО
Один из игроков рынка электромобилей в стране сообщил Onliner, что еще на прошлой неделе при регистрации EV его клиенту выдали обычные номера: черные на белом фоне. При этом он подчеркнул, что зеленые знаки — верный ход, такова международная практика (например, в Литве у электрокаров тоже зеленые номера, в Республике Корея — синие). Для чего это нужно? Чтобы визуально легко определять авто с электродвигателем — например, на парковке. Парковщик (контролер) может не знать, как выглядят электрические модели разных производителей. При этом их должны освободить от платы на стоянках.
Указ о стимулировании использования электромобилей предусматривает и другие (помимо парковки) льготы:
Документ частично (например, в вопросе освобождения от платы на парковках) вступил в силу 12 марта, полностью все положения вступили в силу спустя три месяца, 12 июня. Требования к номерам или их цвету в указе закреплены не были.
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«Только что был в МРЭО, — написал наш читатель Вадим. — Регистрация электромобилей временно приостановлена. Вышел какой-то указ о том, что на EV с 1 июля выдаются...
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