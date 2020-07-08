Мужчина с четырьмя детьми заблудился в лесу близ поселка Мухавец у станции «Дубок»

Источник материала: Виртуальный Брест

07.07.2020 года в 14-10 спасателям позвонил житель Бреста: мужчина сообщил, что он с четырьмя детьми заблудился в лесном массиве близ поселка Мухавец Брестского района.





Со слов брестчанина, он с детьми вышел из поезда на железнодорожной станции «Дубок» и направился в глубь леса для сбора ягод. Самостоятельно выйти они не смогли.

Был организован поиск, в котором задействовались 6 ед. техники и 18 человек Брестского областного УМЧС, 1 ед. техники и 2 человека Брестского РОВД, 1 ед. техники и 5 человек ГЛХУ «Брестский лесхоз».

В 15-10 работники МЧС обнаружили мужчину с детьми в лесном массиве, в 300 метрах от железнодорожной станции «Дубок». В медицинской помощи они не нуждались.