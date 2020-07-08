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Белорусский хоккеист Никита Феоктистов подписал контракт с хабаровским «Амуром»
Источник материала: ОНТ
Белорусский хоккеист Никита Феоктистов подписал двусторонний контракт с «Амуром» из Хабаровска, который выступает в чемпионате КХЛ.
Соглашение рассчитано на один год. 30-летний форвард в минувшем сезоне провел 11 матчей за минское «Динамо» и забросил одну шайбу. Также в его активе - шесть очков в восьми играх за «Динамо-Молодечно». В КХЛ Никита Феоктистов ранее защищал цвета «Адмирала» из Владивостока, в составе которого провел в КХЛ 34 встречи, забросил три шайбы и сделал столько же результативных передач.
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Белорусский хоккеист Никита Феоктистов подписал двусторонний контракт с «Амуром» из Хабаровска, который выступает в чемпионате КХЛ. Соглашение рассчитано на...
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