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В основе всего — экономика и порядок

08.07.2020 — Разное | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

 В основе всего — экономика и порядок

Итоги социально-экономического развития Глусского района за 2019-й и пять месяцев 2020 года — главная тема прошедшей 30 июня встречи председателя райисполкома Степана Чечухи с коллективом Глусского РОВД.

Основные цифры и факты, приведенные главой райисполкома, таковы: 11 из 13 ключевых показателей и заданий социально-экономического развития района было выполнено в 2019 году.

Район наш сельскохозяйственный, и потому понятно особое отношение власти к аграрному производству. Определенные результаты уже есть. Производство продукции сельхозорганизациями — плюс 15,7 % к 2018 году, за 2019 год поголовье КРС увеличилось на 1650, а на мехдворы хозяйств поставлено 50 единиц различной сельхозтехники. Больше техники — выше становится культура земледелия. А она чрезвычайно важна. В районе сделана ставка на развитие животноводства, увеличение производства кормов, одной кукурузы в 2020 году посеяно семь тысяч гектаров, притом что еще совсем недавно площади этой культуры не превышали трех тысяч га. Производство молока выросло на 20 %. Сельхозорганизации продолжают наращивать поголовье, продолжают реконструировать старые сараи, причем приспосабливают их для максимального использования механизированного труда.


В основе всего — экономика и порядок

В 2019 году много сделано для благоустройства Глуска, освоено 18 млн рублей. Сейчас идет капремонт второй городской школы, сделан текущий ремонт хирургического отделения райбольницы, приступают к ремонту терапевтического отделения, благоустроили одну дворовую территорию, сделали фасады трех домов и приступили к четвертому, в планах — капремонт многоквартирного дома по улице Гагарина, там же завершается строительство второй очереди 60-квартирного дома.

Средняя зарплата по Глусскому району за январь — май 2020 года — 812,2 рубля. В «зарплатном рейтинге» районов Могилёвской области это стабильная середина, так, в Осиповичском районе средняя зарплата 1000,1 рубля, в Мстиславском районе — 737,2.

Достижения глусчан не только материальные, выраженные в тоннах, квадратных метрах, рублях… Не менее важной для нас является оценка, которую дало руководство области: Глусский район награжден Почетной грамотой Могилёвского облисполкома за достижение наилучших показателей социально-экономического развития по итогам работы за 2019 год. Такой же награды удостоены, кроме Глусского, город Могилёв и Осиповичский район.

Одна из основных задач, стоящих перед жителями района, считает Степан Чечуха, — сохранить то, что сделали, построили, отремонтировали. Порядок должен быть во всем, и начинаться он должен с улиц. Неприемлемы на них завалы из дров, обрезков, песка… Глава района попросил сотрудников милиции не проходить мимо таких нарушений, призывать людей поддерживать в городе чистоту.

Неоднократно председатель высказывал замечания в адрес ГАИ о том, что некоторые наши автомобилисты и мотоциклисты весьма вольготно себя чувствуют на улицах и дорогах — превышают скорость, чуть ли не показательные соревнования по дрифтингу устраивают, да и рев мотоциклов мало кому нравится, особенно когда люди отдыхают. Сейчас такого безобразия стало меньше, однако не все еще осознают, что соблюдение безопасности и культура на дороге — обязанность, а не желание участников движения. Поэтому сотрудникам ГАИ, считает глава района, нужно продолжать активную профилактическую работу с любителями быстрой езды и другими нарушителями правил дорожного движения.

Ирина ГРОМЫКО

Фото Анны АВТУХОВОЙ

 
 
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  Итоги социально-экономического развития Глусского района за 2019-й и пять месяцев 2020 года — главная тема прошедшей 30 июня встречи председателя райисполкома...
 
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