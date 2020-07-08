Рыбакам на заметку

Источник материала: Новости Волковыска

К сожалению, большинство рыболовов-любителей недостаточно хорошо знают правила рыболовства, поэтому допускают лов рыбы непромысловых размеров. Отдельные, недостаточно воспитанные граждане допускают засорение прибрежной полосы водоохранной зоны, а также оставление механических транспортных средств в границах прибрежных полос водных объектов до 30 метров от береговой линии водного объекта. В связи с этим заместителем начальника Волковысской МРИ охраны животного и растительного мира 3-4 июля было принято решение при проведении полевого контрольного мероприятие на водоемах вблизи н.п. Верейки Волковысского района основные усилия направить на профилактику нарушений – разъяснению Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства утвержденные Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 г. №551).

Проведены беседы более чем с 40 любителями-рыболовами, в ходе которых разъяснены промысловые размеры отдельных видов рыб при любительском рыболовстве. Справочно : согласно приложения 3 к Указу Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 установлены следующие промысловые меры отдельных видов рыб при любительском рыболовстве:





Внимание рыболовов любителей было обращено на поддержание чистоты в прибрежной полосы водохранилища и водоохранной зоны, недопущению ее загрязнения бытовыми отходами.

Справочно : согласно абзаца 6 пункта 98 Указа Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. №580 « Рыболовы, осуществляющие любительское рыболовство, обязаны: поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не оставлять на их берегах, а также на льду мусор и другие отходы, не допускать засорения и загрязнения рыболовных угодий иным образом». Поэтому придя на водоем рыболов, выбрав для себя место для лова рыбы сначала обязан, навести на месте элементарный порядок - собрать мусор в пакет, а по окончании лова рыбы утилизировать этот мусор в контейнере бытовых отходов.

Волковысская межрайоная инспекция охраны животного и растительного мира предупреждает всех рыболовов любителей, что несоблюдение Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, влечет административную ответственность предусмотренную ст. 15.35 КоАП Республики Беларусь. Например: за одного добытого сазана (карп) , непромыслового размера менее 20 см. придется заплатить вред, нанесенный окружающей среде в размере 6 базовых величин (1б.в.-27 рублей) и уплатить стоимость незаконно добытой продукции в размере 0,5 базовой величин. Кроме этого нарушитель, может быть подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере от 20 до 50 базовых величин с конфискацией орудий добычи рыбы или без конфискации.

Напоминаю, номер телефон горячей линии (801512)25000 Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира, работает круглосуточно.

Старший государственный инспектор Волковысской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Вячеслав Халуповский