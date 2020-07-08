В воскресенье культовое дерби между «Цементником» и «Сменой»

Источник материала: Новости Волковыска

В предстоящие выходные стартует второй тур чемпионата Гродненской области по футболу.

В Красносельском на стадионе волковысской СДЮШОР № 1 любителей футбола Волковыщины ожидает районное дерби.

Вернувшийся спустя сезон в большой футбол «Цементник» примет волковысскую «Смену».

В сезонах-2016-2018 команды встречались шесть раз. Трижды победу праздновали цементники, трижды – сменовцы. Как-то будет на этот раз узнаем 12 июля. Начало матча в 12 часов.





Остальные игры тура:

11 июля в 14 часов «Белая Русь» примет «Мосты», в 17 часов «Щучин» примет «ЖКХ».

12 июля «Лида» сыграет с «ФСК-Мелиоратор», в 16 часов ФСК «Гродненский» встретится с «Ошмянами».