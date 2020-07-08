Источник материала: Новости Волковыска

Никто из нас не застрахован от некачественного обслуживания — отпадающая плитка после ремонта, опаздывающее такси, астрономические суммы за комплектующие к мобильным телефонам и другие крупные и мелкие неприятности не добавляют доверия к сфере услуг. И всё же мы все время от времени нуждаемся в профессиональной помощи, поэтому пытаемся найти специалиста в той или иной сфере, ориентируясь на мнение людей, которые уже имеют опыт обращения к компаниям и частным предпринимателям.

Действительно, «сарафанное радио» зачастую служит лучшей рекомендацией, но имеет один недостаток — недостаточный и не всегда достоверный объем информации. Поэтому создание сайта с говорящим названием Nae.by станет отличной помощью в поиске надежного исполнителя — здесь собраны отзывы реальных людей о недобросовестных поставщиках услуг. Для удобства пользователей отзывы разделены на категории и регионы, например черный список Волковыска и Волковысского района доступен здесь https://nae.by/posts/region/volkovysskiy-rayon . На момент публикации статьи данных не было еще отзывов по нашему району, но вы всегда можете их добавить.

Это не просто сайт отзывов — это черный список строителей, риэлторов, репетиторов, арендаторов, интернет-магазинов, турфирм и прочих компаний, которые не исполняют своих обещаний, допускают ненадлежащее обслуживание клиентов, срывают сроки и иными способами доказывают свое право быть занесенными на этот ресурс.

Правила использования сайта очень просты — столкнувшись с плохим обслуживанием, каждый пользователь имеет возможность описать сложившуюся ситуацию и тем самым предостеречь других клиентов от сотрудничества с такими компаниями. Если же вы только собираетесь обратиться в какую-либо фирму или к индивидуальному предпринимателю, вам достаточно вписать название компании или фамилию индивидуального предпринимателя в поисковую строку, чтобы удостовериться в качестве предоставляемых услуг.

Для удобства пользователей и быстрого поиска информации на сайте предусмотрена удобная система фильтров — вы можете воспользоваться категориями услуг, например, строительство и ремонт, недвижимость и пр., а также найти нужные сведения по географической привязке в зависимости от своего места проживания. Для добавления своего отзыва необходимо зарегистрироваться, указав свой электронный адрес и пароль, а для поиска информации можно обойтись без регистрации.

Сайт Nae.by поможет улучшить качество предоставляемых услуг, ведь теперь только первоклассное обслуживание позволит компании избежать попадания в черный список и тем самым доказать безупречность своей репутации. К тому же, использование этого сервиса позволит вам избежать встречи с нерадивыми исполнителями и сохранить свои финансовые средства от неразумных трат.