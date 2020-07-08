Днем 26 июня в Волковысском районе на реке Россь у деревни Ятвезь компания распивала спиртные напитки.
Один из, 40-летний волковычанин, прыгнул с берега в воду, ударился о дно и сломал позвоночник. Друзья достали его из воды. Приехавшей скорой только оставалось констатировать смерть мужчины. Как отметил председатель Гродненской областной организации ОСВОД Сергей Виноградов, это как раз тот случай, когда говорят: не зная броду, не лезьте в воду. Глубина в реке в том месте была всего полтора метра,