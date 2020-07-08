ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Задержать дыхание или высунуть язык? Пять способов избавиться от икоты

08.07.2020 13:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Наверное, почти каждый человек однажды сталкивался с икотой. Если вдруг она отказывается прекращаться через минуту или две, многие начинают злиться. Однако это всё мелочи, ведь рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Чарльз Осборн икал практически всю свою жизнь – 68 лет подряд. Мужчина прекратил икать всего за год до своей смерти.

Впрочем, не будем драматизировать. У нас есть пять способов избавиться от непроизвольных сокращений диафрагмы. Чарльзу они, похоже, не помогли, но в случае большинства других людей эти методы работают.  

Задержать дыхание

Старый способ, который используется повсеместно. Нужно глубоко вдохнуть и задержать дыхание. Удерживайте воздух внутри себя хотя бы 20 секунд. После этого следует медленно выдохнуть. Один подход не всегда помогает, поэтому можно повторить раз пять.

Наклониться

Нужно взять стакан холодной воды, наклониться строго на 90 градусов и выпить эту воду. В таком положении жидкость воздействует на диафрагму и успокаивает её.

Задержать дыхание или высунуть язык? Пять способов избавиться от икоты
Фото: кадр из мультфильма «Маша и Медведь»

Обнять колени

И сделать это позитивно. Обнимайте себя со всей нежностью, на которую способны, и подумайте о том, как сильно себя любите. Делать это нужно хотя бы 30 секунд.

Поесть

От икоты помогает еда с резким вкусом. Например, что-нибудь очень кислое – лимон или яблоко. А ещё можно съесть что-нибудь горькое, например, редьку, хрен или горчицу.

Высунуть язык

Да не просто высунуть, а ещё и потянуть себя за язык. Тяните сильно, но больно быть не должно.

Кстати, недавно мы рассказывали, как можно избавиться от зуда после комариного укуса.     

В этом помогут кремы, травы и смена температур – здесь подробности.    

Люди в материале: Чарльз Осборн, Charles Osborne

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наверное, почти каждый человек однажды сталкивался с икотой. Если вдруг она отказывается прекращаться через минуту или две, многие начинают злиться. Однако это всё...
 
Новости дня
Новости разные
 
103 тонны мусора, рыбацких сетей и даже скелеты морских животных. Что находили в мировом океане во время уборки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.07.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Mlife
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика