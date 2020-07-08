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Выставка «От Бреста до Бреста» откроется 9 июля в выставочном зале ОКЦ

08.07.2020 16:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брест не единственная точка на карте мира с таким названием. У него есть брат-близнец во Франции – Brest. Чтобы показать связь культуры двух стран, авторская некоммерческая концептуальная галерея «Брама» организовывает выставку.

Выставка «От Бреста до Бреста» откроется 9 июля в выставочном зале ОКЦ

Ее особенность в том, что она «на колесах»: первая остановка – наш выставочный зал общественно-культурного центра на Советской, где все желающие с 9 по 19 июля могут насладиться экспозициями брестских художников, а далее она вместе с выставкой «Белорусская Парижская школа. Прикосновение» отправится во французский Брест.

На выставке будут представлены работы Оксаны Гайдукевич, Павла Герасименко, Алексея Жерело, Николая Кузьмича, Сергея Костюка и многих других.

Каждый посетитель выставки приобщится не только к чисто белорусскому искусству, но и станет частью международной культуры.

9 июля – открытие выставки – вход свободный. В иные дни посетить ее можно будет взрослым за 1 рубль 50 копеек, детям – за 1 рубль.

 
Теги: Брест
 
 
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  Брест не единственная точка на карте мира с таким названием. У него есть брат-близнец во Франции – Brest. Чтобы показать связь культуры двух стран, авторская...
 
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