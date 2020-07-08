Программист с помощью нейросети оживил самые известные портреты в истории (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Программист и YouTube-блогер Денис Ширяев известен восстановлением и «раскрашиванием» исторических видео. На канал талантливого специалиста подписаны 255 тысяч человек, а общее количество просмотров превышает 25 миллионов. Очередная работа Ширяева посвящена «оживлению» самых известных портретов.

Благодаря стараниям Ширяева пользователи YouTube получили возможность посмотреть, как могли выглядеть модели, вдохновившие великих живописцев.

Блогер предупредил, что лица оживляла нейросеть, поэтому считать результат «исторически верным» нельзя.





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