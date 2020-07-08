В Шарковщине приём граждан провел Глава Администрации Президента

Источник материала: ОНТ

В этом году сотрудники Администрации Президента побывают в каждом регионе Беларуси. Сегодня Шарковщину посетил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. На встречу записалось более 10 человек.

Дороги, земельные вопросы, выделение кредита для ремонта жилья, подключение электроотопления и даже помощь в издании исторического романа – вопросы звучали самые разные. По некоторым вопросы решались прямо на месте, другие проблемы еще предстоит детально изучить специалистам из Витебска и Минска.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «В этом году мы ставим задачу побывать в каждом районе нашей страны, послушать наших жителей, пообщаться с местной властью, увидеть, почувствовать пульс каждого района, как складывается в том или ином населенном пункте обстановка, как реализуются те задачи, которые ставятся Главой государства».

Решение многих социальных вопросов зависит и от работы экономики. В эти минуты глава Администрации Президента – на Глубокском молочноконсервном предприятии. В день здесь перерабатывают 350 тонн сырья. Продукция востребована от Израиля до Сингапура. С начала года экспорт вырос на 140%. Крупный переработчик сырья стоит по главе интеграционного холдинга, в который входит 24 сельхозпредприятия, и с начала года темп роста – почти 130%.

Фото: БЕЛТА

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