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В Шарковщине приём граждан провел Глава Администрации Президента

08.07.2020 16:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Шарковщине приём граждан провел Глава Администрации Президента

В этом году сотрудники Администрации Президента побывают в каждом регионе Беларуси. Сегодня Шарковщину посетил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. На встречу записалось более 10 человек.  

Дороги, земельные вопросы, выделение кредита для ремонта жилья, подключение электроотопления и даже помощь в издании исторического романа – вопросы звучали самые разные. По некоторым вопросы решались прямо на месте, другие проблемы еще предстоит детально изучить специалистам из Витебска и Минска.  

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «В этом году мы ставим задачу побывать в каждом районе нашей страны, послушать наших жителей, пообщаться с местной властью, увидеть, почувствовать пульс каждого района, как складывается в том или ином населенном пункте обстановка, как реализуются те задачи, которые ставятся Главой государства». 

Решение многих социальных вопросов зависит и от работы экономики. В эти минуты глава Администрации Президента – на Глубокском молочноконсервном предприятии. В день здесь перерабатывают 350 тонн сырья. Продукция востребована от Израиля до Сингапура. С начала года экспорт вырос на 140%. Крупный переработчик сырья стоит по главе интеграционного холдинга, в который входит 24 сельхозпредприятия, и с начала года темп роста – почти 130%. 

Фото: БЕЛТА

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В этом году сотрудники Администрации Президента побывают в каждом регионе Беларуси. Сегодня Шарковщину посетил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко....
 
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