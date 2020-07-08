В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж

Автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения Ганцевичского района от немецко-фашистских захватчиков, стартовал с городской площади в среду, 8 июля.
Он осуществлялся по четырём маршрутам:
Ганцевичи — д.Борки — 7-й км. — аг.Хотыничи — аг.Раздяловичи — Ганцевичи;
Ганцевичи — аг.Огаревичи — д.Б.Круговичи — д.Денисковичи — д.Будча — аг.Чудин — Ганцевичи;
Ганцевичи — аг.Куково — аг.Остров — д.Начь — Ганцевичи;
Ганцевичи — аг.Люсино — аг.Мальковичи — д.Липск — д.Задубье — Ганцевичи.
Егор МУХА
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