﻿ В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж. 21.by
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В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж

08.07.2020 18:26 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения Ганцевичского района от немецко-фашистских захватчиков, стартовал с городской площади в среду, 8 июля.

Он осуществлялся по четырём маршрутам:

Ганцевичи — д.Борки — 7-й км. — аг.Хотыничи — аг.Раздяловичи — Ганцевичи;

Ганцевичи — аг.Огаревичи — д.Б.Круговичи — д.Денисковичи — д.Будча — аг.Чудин — Ганцевичи;

Ганцевичи — аг.Куково — аг.Остров — д.Начь — Ганцевичи;

Ганцевичи — аг.Люсино — аг.Мальковичи — д.Липск — д.Задубье — Ганцевичи.

В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж
В Ганцевичах прошёл автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Фоторепортаж

Егор МУХА


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Автопробег, посвящённый 76-ой годовщине освобождения Ганцевичского района от немецко-фашистских захватчиков, стартовал с городской площади в среду, 8 июля. Он...
 
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