ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Фернандо Алонсо возвращается в «Формулу-1»

09.07.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Фернандо Алонсо возвращается в «Формулу-1»

Двукратный чемпион мира, знаменитый испанский гонщик Фернандо Алонсо спустя два года возвращается в «Формулу-1».

Хотя еще в 2018-м он объявил о завершении карьеры. Со следующего сезона Алонсо будет выступать за «Рено», где заменит австралийца Даниэля Риккардо. Ранее 38-летний гонщик уже был пилотом этой команды. Именно в составе «Рено» Фернандо Алонсо и становился чемпионом «Формулы-1». Также испанец выступал за «Минарди», «Феррари» и «Макларен».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двукратный чемпион мира, знаменитый испанский гонщик Фернандо Алонсо спустя два года возвращается в «Формулу-1». Хотя еще в 2018-м он объявил о завершении карьеры. Со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как выбирали площадку для БелАЭС, почему вообще решили строить и какой эффект хотим получить?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика