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Фернандо Алонсо возвращается в «Формулу-1»
Источник материала: ОНТ
Двукратный чемпион мира, знаменитый испанский гонщик Фернандо Алонсо спустя два года возвращается в «Формулу-1».
Хотя еще в 2018-м он объявил о завершении карьеры. Со следующего сезона Алонсо будет выступать за «Рено», где заменит австралийца Даниэля Риккардо. Ранее 38-летний гонщик уже был пилотом этой команды. Именно в составе «Рено» Фернандо Алонсо и становился чемпионом «Формулы-1». Также испанец выступал за «Минарди», «Феррари» и «Макларен».
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Двукратный чемпион мира, знаменитый испанский гонщик Фернандо Алонсо спустя два года возвращается в «Формулу-1». Хотя еще в 2018-м он объявил о завершении карьеры. Со...
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