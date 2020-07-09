Собака развеселила сеть забавным способом игры в прятки

Источник материала: ОНТ

В сети появилось видео, на котором пес играет в прятки со своей хозяйкой. Поведение питомца рассмешило интернет-пользователей, пишет ridus.ru.

На кадрах овчарка прячется по команде. Правда, делает это собака весьма необычно и наивно: пес прячет лишь голову. Туловище он предпочитает оставить на виду, наивно полагая, что надежно укрылся.

Своими действиями пес рассмешил пользователей сети: «Какие же собаки все-таки классные! С ними никогда не бывает скучно», «Ну как можно быть таким милым!», «Если бы она не подглядывала, ни за что бы пса не нашла! Очень надежно спрятался», – написали в комментариях.

ФОТО: vokrugsveta.ua

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