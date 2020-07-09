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Дудинский и Раецкая не будут вести «Славянский базар» в этом году

09.07.2020 09:20 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Телеведущий Денис Дудниский и его жена Катерина Раецкая не будут вести «Славянский базар» в этом году.

По словам Дениса Дудинского, ему позвонила режиссер, которая в этом году отвечает за взрослый конкурс, и сказала, что Дудинский и Раецкая не будут работать на фестивале в этом году, пишет tut.by. Денис Дудинский был ведущим на фестивале 14 лет подряд, Екатерина – четыре.

Как отметил Дудинский, причины, по которой было принято данное решение, не озвучивалась.

«Мы взрослые люди. Мы понимали, раз нас сняли с других мероприятий, то, значит, на подходе будет и «Славянский базар», – сказал он 

Он добавил, что Раецкая, «как жена декабриста», тоже не будет работать на фестивале.

Напомним, Дудинский осудил действия сотрудников ОМОНа возле магазина symbal.by. После этого ведущий исчез из программы «Добрай раніцы, Беларусь».

По признанию телеведущего, он не жалеет о посте в Facebook. 

По его словам, то, что было сказано, было сказано, и если нужно он может это повторить.

«Я готов отвечать за то, что я вижу своими глазами. Не нужно пытаться мне объяснить, что я вовлечен в какую-то политическую игру. Нет. Я [сказал] о том, что я вижу», – заявил Дудинский.

 
 
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Телеведущий Денис Дудниский и его жена Катерина Раецкая не будут вести «Славянский базар» в этом году.
 
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