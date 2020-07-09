Как один из лучших спортсменов США оказался в тюрьме. История О Джея Симпсона

Источник материала: Tut.by

Девятого июля 72 года исполняются одному из лучших в истории игроков в американский футбол и актеру О Джей Симпсону. Он был героем США, но сам же разрушил свою карьеру и стал причиной раскола общества в 90-е.



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Симпсон родился в 1947-м году в Сан-Франциско. Крепко сложенный юноша решил попробовать себя в американском футболе и быстро добился успехов. Он был лучшим игроком студенческой лиги, а в 1967-м О Джея выбрали под первым номером на драфте НФЛ. И если первые годы Симпсона в лиге сложно занести ему в актив, то затем раннинбек начал стремительно прогрессировать.

В 1973-м он стал первым игроком в истории лиги, пробежавшем две тысячи ярдов в классическом 14-матчевом сезоне и был признан спортсменом года в США.

Через несколько сезонов О Джея начали мучить травмы и в возрасте 32 лет он вынужден был завершить карьеру. Конечно, с окончанием спортивной деятельности Симпсон не перестал быть звездой первой величины. Он регулярно снимался в рекламных роликах, а вскоре стал одним из популярнейших комментаторов страны.

Еще в 70-х О Джей начал сниматься в кино, но то были преимущественно эпизодические роли в не самых заметных картинах. Зато в 1988-м он получил роль всей своей жизни, став детективом Нортбергом в комедийной трилогии «Голый пистолет» с Лесли Нильсеном.

Бурно развивалась и личная жизнь Симпсона. В 22 он женился на Маргарет Уитли, родившей О Джею трех детей. Но в 1977-м футболист начал встречаться с официанткой Николь Браун. Тем не менее, брак с Маргарет просуществовал еще два года. Катализатором окончательного расставания стала семейная трагедия: в домашнем бассейне утонул двухлетний сын супругов Аарен.

В 1985-м О Джей женился на Николь, но, несмотря на рождение двух детей, отношения пары были крайне непростыми. Браун несколько раз вызывала полицию, становясь жертвой домашнего насилия. Ее терпение лопнуло в 1992-м, когда она подала на развод. Симпсон этот поступок посчитал предательством. Он был убежден, что Николь, которая во время их знакомства работала официанткой в ночном клубе, не достаточно благодарна ему за роскошную жизнь, которую ведет сейчас.



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Но жизнь Симпсона изменил не второй развод, а события вечера 12 июня 1994 года. Около полуночи полицейские обнаружили у входной двери дома Браун два окровавленных тела с множественными ножевыми ранениями: самой Николь и ее друга Рона Голдмана. Рядом с местом убийства была найдена перчатка.

Через час наряд полиции был у дома О Джея. На двери его машины были найдены пятна крови, а недалеко от нее лежала вторая перчатка. Когда Симпсону позвонили сообщить о смерти бывшей жены, оказалось, что вскоре после происшествия он срочно вылетел в Чикаго.

Экспертиза показала, что пятна крови на машине принадлежали Голдману и Брауну, а вторая перчатка была из одной пары с той, что нашли на месте убийства. Когда О Джей узнал, что вскоре будет арестован в качестве обвиняемого, то бросился в бега. Погоня за его белым джипом в прямом эфире транслировалась по всем главным каналам. Ради нее даже прервали показ финала НБА.

Симпсон достал пистолет и обещал пристрелить себя, но после переговоров с офицером Томом Ланге все-таки сдался полиции.

Улики против О Джея казались железными, но футболист смог собрать звездную команду адвокатов, среди которых был и Роберт Кардашьян (отец тех самых сестер). Усилиями юристов из процесса был исключен детектив Марк Фурман, который первым обследовал место убийства.

В начале 90-х по всей США гремели протесты темнокожего населения против насилия полиции. Антирасистские настроения были схожими с теми, что наблюдаются в 2020-м. И, когда адвокаты раздобыли личный разговор Фурмана, где он, мягко говоря нелестно отзывался о чернокожих, то его показания были исключены из дела. Защитники Симпсона делали акцент на том, что из расистских мотивов улики могли быть подброшены Фурманом. Этот процесс вообще серьезно расколол общество: темнокожее население встало на сторону своего кумира и восприняло суд как очередной пример дискриминации.

Второй важный момент защиты — те самые перчатки. Адвокаты заставили О Джея примерить их в зале суда. Симпсон так долго пытался натянуть перчатки на свои ладони, что не оставил сомнений: они просто не подходят ему по размеру.



Reuters

Приговор Симпсону вновь транслировали по всем каналам. Вердикт «Суда века» — невиновен. В этот же день в США начались массовые гулянья темнокожего населения.

Впрочем, наказания О Джею избежать так и не удалось. В 1997-м гражданский суд обязал его выплатить 33 миллиона долларов семье Голдмана, признав виновным в смерти их сына. Это допускается американской системой правосудия

А через девять лет вышла книга «Если бы я сделал это: Признания убийцы», в которой О Джей выдвигает гипотетическую версию, что бы он сделал, если бы действительно был убийцей Николь и Рона. Многие посчитали ее признанием в убийстве, но наверняка об этом судить нельзя, так как книга была выпущена без согласия Симпсона. Просто к тому моменту он был объявлен банкротом и потерял права на издание.

Из-за сложного финансового положения бывший футболист вынужден был продать некоторые свои трофеи. В 2007-м он вместе с бандой вооруженных приятелей поехал к коллекционеру спортивных раритетов и, угрожая пистолетом, потребовал вернуть все награды.

Четвертого октября 2008 года Симпсон был приговорен к 33 годам тюрьмы, но помилован осенью 2017-го после девяти лет заключения.



Reuters

Что касается дела об убийстве Николь Браун и Рона Голдмана, то оно в итоге не было раскрыто. Более того, у следователей так и не появилось ни одного нового подозреваемого.