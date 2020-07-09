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Редкий и гибридный: Lamborghini показала 819-сильный родстер Sian

09.07.2020 09:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Осенью прошлого года Lamborghini представила мелкосерийный гибридный суперкар Sian, а теперь за ним последовала открытая модификация Sian Roadster, которую выпустят еще меньшим тиражом.


Речь идет о самом мощном родстере в гамме итальянского производителя спорткаров, который технически полностью повторяет исходное купе. Это значит, что Sian Roadster имеет атмосферный V12 объемом 6,5 л (785 л.с.), 7-ступенчатую роботизированную коробку с одним сцеплением и интегрированным 48-вольтовым электромотором (34 л.с.), полный привод и блок суперконденсаторов, размещенный между салоном и двигателем. Суммарная отдача установки — 819 л.с.


По данным производителя, гибридный довесок утяжеляет машину на 34 кг, а энерговооруженность родстера при этом лишь немногим хуже, чем у исходного купе — 2 кг/л.с., то есть масса суперкара равна 1638 кг. Электромотор ассистирует ДВС во время разгона и на скорости до 130 км/ч, также на электротяге родстер может передвигаться и на малых скоростях — например, при парковке.



Динамические характеристики Sian Roadster от купе отличаются незначительно: заявленное время разгона до 100 км/ч — 2,9 секунды, максимальная скорость достигает 350 км/ч.


Всего компания сделает 19 единиц Sian Roadster, которые наверняка окажутся еще дороже купе, тираж которого ограничен 63 экземплярами, каждый стоимостью от 3,6 миллиона долларов. Стоимость родстера пока не озвучена, но ценителей это не остановило — все 19 машин уже проданы.

 
 
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Осенью прошлого года Lamborghini представила мелкосерийный гибридный суперкар Sian, а теперь за ним последовала открытая модификация Sian Roadster, которую выпустят еще...
 
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