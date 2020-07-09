Смертельное ДТП произошло в Могилеве ночью - погибла 27-летняя пассажирка авто

Источник материала: Tut.by

В Могилеве ночью 9 июля в ДТП погибла женщина, сообщает МЧС. Водитель жив — он с травмами в больнице.



Фото: МЧС

Авария произошла около 02.40 на улице Красного Флота. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, из-за чего машина вылетела на встречную полосу движения и врезалась в металлическое ограждение и световую опору.

Погибшей пассажирке было 27 лет, рассказали TUT.BY в ГАИ области. Тело женщины из искореженного авто доставали спасатели.

34-летний водитель в больнице — его увезли на скорой.