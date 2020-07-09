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Смертельное ДТП произошло в Могилеве ночью - погибла 27-летняя пассажирка авто
Источник материала: Tut.by
В Могилеве ночью 9 июля в ДТП погибла женщина,
Авария произошла около 02.40 на улице Красного Флота. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, из-за чего машина вылетела на встречную полосу движения и врезалась в металлическое ограждение и световую опору.
Погибшей пассажирке было 27 лет, рассказали TUT.BY в ГАИ области. Тело женщины из искореженного авто доставали спасатели.
34-летний водитель в больнице — его увезли на скорой.
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Водитель госпитализирован с травмами.
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