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Смертельное ДТП произошло в Могилеве ночью - погибла 27-летняя пассажирка авто

09.07.2020 09:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Могилеве ночью 9 июля в ДТП погибла женщина, сообщает МЧС. Водитель жив — он с травмами в больнице.


Фото: МЧС

Авария произошла около 02.40 на улице Красного Флота. По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, из-за чего машина вылетела на встречную полосу движения и врезалась в металлическое ограждение и световую опору.

Погибшей пассажирке было 27 лет, рассказали TUT.BY в ГАИ области. Тело женщины из искореженного авто доставали спасатели.

34-летний водитель в больнице — его увезли на скорой.

 
Теги: Могилев
 
 
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