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Президент проводит встречу с представителями крупнейших СМИ страны
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 9 июля, встретится во Дворце Независимости с представителями крупнейших СМИ.
Ранее Глава государства уже провел подобные встречи с активами регионов и столицы. Так, мероприятия состоялись в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Недавно Президент также встретился с педагогическим активом республики.
Фото: Telegram-канал «Пул Первого»
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 9 июля, встретится во Дворце Независимости с представителями крупнейших СМИ. Ранее Глава государства уже провел...
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