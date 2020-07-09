Президент проводит встречу с представителями крупнейших СМИ страны

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 9 июля, встретится во Дворце Независимости с представителями крупнейших СМИ.

Ранее Глава государства уже провел подобные встречи с активами регионов и столицы. Так, мероприятия состоялись в Минске, Могилевской, Гродненской, Брестской и Минской областях. Недавно Президент также встретился с педагогическим активом республики.

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

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