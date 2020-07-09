|
Шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе в Китае
Источник материала: ОНТ
На юго-западе Китая на пиротехническом заводе в провинции Сычуань произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом
Взрыв прогремел поздно вечером 8 июля. Происшествие было вызвано пожаром. Пламя локализовали к трем часам ночи 9 июля (по местному времени).
По предварительной информации, огонь вспыхнул в производственном помещении пиротехнического завода «Цзиньянь».
Причины ЧП расследуются.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На юго-западе Китая на пиротехническом заводе в провинции Сычуань произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом информирует «Синьхуа»....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)