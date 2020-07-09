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Шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе в Китае

09.07.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Шесть человек пострадали при взрыве на пиротехническом заводе в Китае

На юго-западе Китая на пиротехническом заводе в провинции Сычуань произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом информирует «Синьхуа».

Взрыв прогремел поздно вечером 8 июля. Происшествие было вызвано пожаром. Пламя локализовали к трем часам ночи 9 июля (по местному времени).

По предварительной информации, огонь вспыхнул в производственном помещении пиротехнического завода «Цзиньянь».

Причины ЧП расследуются.

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На юго-западе Китая на пиротехническом заводе в провинции Сычуань произошел взрыв. В результате инцидента пострадали шесть человек. Об этом информирует «Синьхуа»....
 
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