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Более 230 тысяч японцев эвакуируют из-за сильных наводнений

09.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Масштабная эвакуация проводится на юго-востоке Японии из-за мощных ливней и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои дома должны покинуть более 230 тысяч жителей.

Более 230 тысяч японцев эвакуируют из-за сильных наводнений

В пострадавшие районы для помощи людям и ликвидации последствий разгула стихии направлены спасатели и 10 тысяч военных. Сильные дожди обрушились на страну в минувшие выходные.

Более 230 тысяч японцев эвакуируют из-за сильных наводнений

Вызванные ими паводки, наводнения и оползни уже привели к гибели 59 человек. Ещё около 20 граждан числятся пропавшими без вести.

Более 230 тысяч японцев эвакуируют из-за сильных наводнений

Более 230 тысяч японцев эвакуируют из-за сильных наводнений

По данным Министерства общенациональных дел в 22 из 47 префектур страны оказались частично или полностью разрушены без малого 5 тысяч зданий.

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Новости Японии. Масштабная эвакуация проводится на юго-востоке Японии из-за мощных ливней и наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои дома...
 
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