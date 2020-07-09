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«Активно над этим работают, рисуют жёлтые прямоугольники». Шеринговые велосипеды больше нельзя будет бросать, где попало
Источник материала: СТВ
В программе
Более того, они предложили приобрести и безвозмездно передать нашей патрульно-постовой милиции 10 велосипедов. Поэтому наша милиция в ближайшие дни получит от них безвозмездно такой двухколесный транспорт, который позволит быстрее и оперативнее реагировать на те или иные какие-то вопросы.
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«Активно над этим работают, рисуют жёлтые прямоугольники». Шеринговые велосипеды больше нельзя будет бросать, где попало
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