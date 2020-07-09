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«Активно над этим работают, рисуют жёлтые прямоугольники». Шеринговые велосипеды больше нельзя будет бросать, где попало

09.07.2020 11:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В программе «Большой город» как прижилась система прокатных велосипедов в Минске.

«Активно над этим работают, рисуют жёлтые прямоугольники». Шеринговые велосипеды больше нельзя будет бросать, где попало

Александр Дорохович, заместитель председателя Мингорисполкома:
В этом году мы пригласили прокатные компании — так называемый велошеринг. Мы провели с ними «круглый стол». Выслушали, что их беспокоит, что бы хотели изменить в городе. И вместе с тем мною им была поставлена задача о том, что мы не должны видеть брошенные беспорядочно велосипеды в столице. Мы им предложили — и они сейчас активно над этим работают, рисуют желтые прямоугольники — это означает, что ты можешь взять и оставить велосипед только в этом желтом прямоугольнике. Сейчас пока эта система не работает полноценно, потому что не нанесена разметка в полном объеме.

Более того, они предложили приобрести и безвозмездно передать нашей патрульно-постовой милиции 10 велосипедов. Поэтому наша милиция в ближайшие дни получит от них безвозмездно такой двухколесный транспорт, который позволит быстрее и оперативнее реагировать на те или иные какие-то вопросы.

Люди в материале: Александр Дорохович, Илона Волынец

 
Теги: Минск
 
 
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В программе «Большой город» — как прижилась система прокатных велосипедов в Минске.
 
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