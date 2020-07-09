8 народных способов борьбы с прыщами, которые нельзя повторять

Источник материала: ОНТ

Многие пытаются избавиться от акне на лице при помощи народных методов. Врач-дерматовенеролог рассказал wday.ru о самых странных и небезопасных способах лечения высыпаний на лице, которые точно не стоит повторять.

1. Загар

Многие считают, что лучи солнца подсушивают высыпания и лечат проблемную кожу. Однако на самом деле это не так. Несмотря на то, что сначала результат вас обрадует, уже через месяц или два произойдёт регресс.

2. Дёготь

Дёготь представляет собой натуральное вещество, которое получают из древесной смолы. Для него характерен очень отталкивающий запах. Это вещество часто добавляют в составы масок. Однако людям с акне следует быть с ним поосторожнее. Дело в том, что оно имеет комедогенный эффект и закупоривает поры.

3. Скипидарные ванны

В Сети можно найти огромное количество статей, расхваливающих этот способ ухода за кожей. В них есть доля правды. Но людям с воспалительным процессом на теле такие процедуры делать ни в коем случае нельзя.

4. Мазь Вишневского

Данная мазь на самом деле ускоряет созревание прыщей. Однако не стоит забывать, что из-за этого высыпание становится больше в объёме, из-за чего может остаться рубец, от которого будет сложно избавиться.

5. Пилинг из Доместоса

С трудом можно поверить в то, что кто-то действительно использует данный метод в борьбе с прыщами. Но это действительно так. Некоторые используют данное средство не только для чистки туалета, но и для пилинга лица. На самом деле такой метод борьбы с акне может вызвать серьёзные проблемы с кожей, например, дерматит.

6. Гормональные кремы и мази

Многие девушки очень любят такие продукты за быстроту лечения воспаления и эффективность. В результате девушки подсаживаются на эти продукты. Однако на самом деле такие мази и крема не безопасны. Зачастую после их регулярного применения девушки приходят уже с совсем другой и более тяжёлой проблемой - розацеа. Поэтому ни в коем случае не следует применять эти лекарственные препараты без назначения врача.

7. Интимная жизнь

Большинство подростков уверенны, что если они начнут вести половую жизнь, то это их избавит от акне. Но, к сожалению, не всё настолько однозначно.

8. Советы знаменитостей

Знаменитости далеко не всегда имеют высшее медицинское образование. И не стоит забывать о том, что если одно средство подходит одному человеку, то это вовсе не значит, что оно подойдёт и другому.





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