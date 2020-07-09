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Лукашенко встречается с представителями крупнейших СМИ
09.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА.
Мероприятие проходит во Дворце Независимости.
Как сообщалось, ранее подобные встречи с активами прошли в
«Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю», — сказал глава государства.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с представителями крупнейших средств массовой информации, сообщает БЕЛТА. Мероприятие проходит во...
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