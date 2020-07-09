Лукашенко встречается с представителями крупнейших СМИ

ЛУКАШЕНКО: Я ХОРОШО ВОСПРИНИМАЮ РАЗНЫЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

«Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю», — сказал глава государства.