ГАИ подвела итоги конкурса детских рисунков

В преддверии Дня образования Госавтоинспекции ГАИ Смолевичского РОВД поздравила победителей и участников районного конкурса рисунка «Дети за безопасность в красках».

На протяжении нескольких недель юные художники присылали свои работы в Смолевичский ОГАИ. Мальчишки и девчонки с помощью карандашей и красок показали, как надо вести себя на проезжей части и как должны относиться друг к другу участники дорожного движения.

Помимо графической составляющей, члены жюри оценивали также и смысловой компонент: насколько экипировка изображенных на рисунках участников дорожного движения и их транспортных средств соответствовала требованиям ПДД.

В преддверии профессионального праздника инспекторы вручили детям полезные подарки и даже позволили примерять форму и прокатили в салоне служебного автомобиля. Так, юный художник Алексей Медведев, присылая работу на конкурс, указал в письме, что у него есть младший брат Стас, который мечтает прокатиться в служебном автомобиле ГАИ. Инспекторы с радостью предоставили ему такую возможность.

– Выбрать победителей из такого разнообразия работ было очень непросто, – говорит инспектор ДПС ОГАИ Смолевичского РОВД Ирина Стрельцова. – Дети очень старались, поэтому работы получились яркими и интересными и мы решили поощрить всех участников.

Госавтоинспекция благодарит всех юных художников за активное участие в конкурсе и надеется на такие же творческие и интересные работы в будущем!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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