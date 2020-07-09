16 июля с 10.00 до 13.00 по телефону 29-4-45 «прямую телефонную линию» по вопросам применения пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.05.2020 № 178 «О временных мерах государственной поддержки нанимателей и отдельных категорий граждан» проведет начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Наталья Михайловна Денисевич.

А по телефону 28-4-95 «прямую линию» проведет заместитель начальника управления – начальник отдела пенсионного обеспечения Оксана Петровна Кулинкович, она проконсультирует граждан по применению положений ном Указа Президента Республики Беларусь от 18.05.2020 № 171 «О социальной поддержке отдельных категорий граждан».