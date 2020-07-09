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Россия может возобновить международное авиасообщение со странами СНГ в августе

09.07.2020 12:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Россия может возобновить международное авиасообщение со странами СНГ в августе

В августе Россия может возобновить международное авиасообщение. Вероятнее всего, это коснется стран СНГ, информирует РИА Новости со ссылкой на заявление президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева.

Источник сообщает, что до 1 августа Росавиация не планирует международные полеты, они запрещены. Скорее всего, первыми для россиян будут открыты страны СНГ.

Фото: РИА Новости / Андрей Станавов

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В августе Россия может возобновить международное авиасообщение. Вероятнее всего, это коснется стран СНГ, информирует РИА Новости со ссылкой на заявление...
 
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