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Россия может возобновить международное авиасообщение со странами СНГ в августе
Источник материала: ОНТ
В августе Россия может возобновить международное авиасообщение. Вероятнее всего, это коснется стран СНГ,
Источник сообщает, что до 1 августа Росавиация не планирует международные полеты, они запрещены. Скорее всего, первыми для россиян будут открыты страны СНГ.
Фото: РИА Новости / Андрей Станавов
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В августе Россия может возобновить международное авиасообщение. Вероятнее всего, это коснется стран СНГ, информирует РИА Новости со ссылкой на заявление...
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