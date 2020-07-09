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Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

09.07.2020 12:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Не часто, но в Беларусь все-таки приходят ураганы. Тогда уж держись: полетят щепки, крыши, повыкашивает целые просеки стройных сосен. Смотришь на последствия и диву даешься: разве может ветер такое натворить? Мы же строим дома для себя, на века, а деревья — те и вовсе стояли десятилетиями, видали побольше нашего. А тут всего несколько минут — и пожалуйста, море беды. В начале этой недели мощный ветер обрушился на Брестскую область, а больше всего пострадал Малоритский район. Синоптики объясняют это просто — продвижение холодного фронта. А люди в пострадавших деревнях горюют: забот и трат прибавилось.

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

В деревне Масевичи только и разговоров о прошедшем урагане: как на улице выло, трещало и летало во все стороны — только успевай прятаться и живность загонять в сараи! Сильный ветер наведывается к сельчанам не в первый раз: пару лет назад тоже пришел, навел шороху — кур своих потом по всей деревне собирали, но вот прям такое, чтобы с легкостью рвало и уносило крыши, говорят, случилось только в 2020-м.

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Без света жители Масевичей просидели сутки, но не ропщут: сами видели, сколько попадало деревьев на ЛЭП — пока все успеют распилить да восстановить связь. Народ у нас понимающий и, хорошо, не суеверный: когда со здания местной церкви упал один из куполов, читать знаки и строить страшные догадки не стали — бывает, все ж руками человека сделано. Если дома «рвет», то почему тут должно обходить стороной.

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Но больше всего пересудов про собаку: в одном из дворов непривязанного тузика подхватило ветром и унесло. Так и не нашли пса...

Собаку так и не нашли. Фоторепортаж из деревни Масевичи, которую «разнесло» сильным ветром

Досталось и соседским могилкам: старые сосны и березы, оберегавшие вечный сон местных жителей, «приутюжило» к земле. Теперь, после того как починят крыши, люди возьмутся за ограды и памятники.

 
 
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  Не часто, но в Беларусь все-таки приходят ураганы. Тогда уж держись: полетят щепки, крыши, повыкашивает целые просеки стройных сосен. Смотришь на последствия и...
 
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