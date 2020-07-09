Мужчина лишился зуба мудрости и через две недели умер

Источник материала: ОНТ

В провинции Хунань (Китай) мужчина скончался от потери крови через две недели после удаления зуба мудрости. Подробнее о трагедии рассказывает The Sun.

Лю Гофаню было 26 лет. 25 мая мужчина лишился зуба мудрости. Через пять дней он опубликовал на онлайн-форуме рассказ о том, что у него не останавливается кровотечение. К тексту китаец прикрепил снимки платков и салфеток, пропитанных кровью. Обсудив проблему с пользователями Сети, Гофань отправился в больницу.

Десна, несмотря на поход в медцентр, продолжила кровоточить. Лю был госпитализирован 4 июня. На следующий день мужчину перевели в отделение интенсивной терапии. 9 июня китаец умер. Медики заключили, что Гофань скончался в результате вызванной внутримозговым кровоизлиянием дислокации мозга и сепсиса.

Сестра умершего уточнила, что тело ее брата было кремировано на следующий день после смерти. Больница, в которой лечили Гофаня, воздержалась от комментариев. По делу идет расследование.

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