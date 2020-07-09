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Дело Белгазпромбанка: сотрудники ДФР задержали своего же экс-директора
Источник материала: KYKY>
По «делу Белгазпромбанка» задержали экс-директора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Анатолия Громовича. Об этом
Напомним, аресты в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ под стражей держат около 20 человек. Это бывшие, нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка и представители коммерческих структур, тесно сотрудничавшие с банком. Их винят в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток.
Обновляется.
Обложка: Ольга Шукайло для TUT.by.
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По «делу Белгазпромбанка» задержали экс-директора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Анатолия Громовича. Об этом пишет TUT.by. ...
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