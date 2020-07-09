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Дело Белгазпромбанка: сотрудники ДФР задержали своего же экс-директора

09.07.2020 14:08 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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По «делу Белгазпромбанка» задержали экс-директора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Анатолия Громовича. Об этом пишет TUT.by.

Напомним, аресты в Белгазпромбанке начались 11 июня. С тех пор в СИЗО КГБ под стражей держат около 20 человек. Это бывшие, нынешние топ-менеджеры Белгазпромбанка и представители коммерческих структур, тесно сотрудничавшие с банком. Их винят в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, даче и получении взяток.

Обновляется.

Обложка: Ольга Шукайло для TUT.by.

 
 
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По «делу Белгазпромбанка» задержали экс-директора Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля (ДФР КГК) Анатолия Громовича. Об этом пишет TUT.by. ...
 
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