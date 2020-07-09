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В Беларуси определили учреждения, где бесплодных парам предоставят бесплатную попытку ЭКО

09.07.2020 14:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси продолжают увеличиваться возраст материнства (ежегодно в среднем на 3 месяца) и снижаться рождаемость. Одной из причин медики называют рост регистрируемых случаев бесплодия. Эксперты рассказали, как в Беларуси решают эту проблему, и называли центры, где с 1 января 2021 года супружеские пары смогут сделать попытку ЭКО на счет средств госбюджета.


Фото: John Looy, unsplash.com

Снижение рождаемости, рассказывает координатор программ по сексуальному репродуктивному здоровью и молодежи ЮНФПА в Беларуси Александр Давиденко, это общемировой тренд, на который оказывает влияние изменение культуры, социального окружения и фактор принятия решения о рождении детей с учетом личного опыта. Влияют на рождаемость и вопросы репродуктивного здоровья.

— В мире 8−14% бесплодных пар, но на учет становится лишь десятая часть из них. При этом, несмотря на то, что мужское и женское бесплодие встречаются примерно в одинаковом соотношении, женщины становятся на учет чаще, — говорит эксперт.

Вопрос бесплодия вызывает озабоченность и в Беларуси. Главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Людмила Кеда отмечает, что количество пар, которые не могут завести ребенка, остается стабильно высоким. Это связано и с возрастом будущих родителей, и с гинекологическим анамнезом женщин, и с состоянием репродуктивного здоровья мужчины.

— За 2019 год в стране зарегистрировано 15 496 случаев женского бесплодия. Распространенность мужского бесплодия за год также увеличилась: в этом году это 3181 случай.

Помогают решать проблему бесплодия вспомогательные репродуктивные технологии, один из самых распространенных методов — экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), эффективность которого в стране оценивают в 40,2%. Всего в Беларуси восемь центров, где можно сделать ЭКО — три государственных и пять частных (в 2019 году в них было выполнено 4420 циклов, из них наступило 1805 беременностей).

С 1 января 2021 года в соответствии с указом «О социальной поддержке отдельных категорий граждан» у бесплодных пар появится возможность сделать одну бесплатную попытку ЭКО.

— Такая возможность будет предоставляться всем парам, вне зависимости от того, выполняли ли они ЭКО в платных центрах. Важно, чтобы они подходили по всем условиям: пара должна быть в браке (возраст женщины не превышает 40 лет), у них должны быть соответствующие медицинские показания и не должно быть противопоказаний, — отмечает Людмила Кеда. — Смогут выполнить ЭКО после лечения и те, кто, например, борется с онкологическим заболеванием, здесь важно наличие сохраненных половых клеток.

Уже определены три государственных учреждения, где можно будет воспользоваться бесплатной помощью репродуктологов — РНПЦ «Мать и дитя», городской клинический родильный дом № 2 Минска, гомельский областной диагностический медико-генетический центр с консультацией «Брак и семья». Кроме того, в Беларуси планируют создать национальный регистр бесплодных пар, который поможет контролировать очередность предоставления процедуры.

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси продолжает увеличиваться возраст материнства (ежегодно в среднем на 3 месяца) и продолжает снижаться рождаемость. Одной из причин медики называют рост...
 
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