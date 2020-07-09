Александр Лукашенко: я хорошо воспринимаю разные точки зрения

Источник материала: Полымя

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями крупнейших СМИ заявил, что хорошо относится к наличию альтернативных точек зрения, передает корреспондент БЕЛТА.





«Большинство из 250 человек в зале — люди государственные, хотя у вас своеобразное мышление. Это точно. То, что у вас на тот или иной факт может быть разное мнение — это тоже нормально, я это хорошо воспринимаю», — сказал глава государства.





По его словам, на уровне Президента выработано четкое требование, что при подготовке любого мероприятия обязательно учитываются разные точки зрения. «Обязательно альтернатива, обязательно конкуренция, столкновение мнений, мозговая атака — все это правильно», — отметил Президент.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что в отдельных массмедиа в последнее время стали появляться разного рода конспирологические теории на предмет того, почему глава государства проводит встречи с активами. «Якобы что-то чрезвычайное происходит и поэтому Президенту приходится реагировать как пожарному, — сказал он. — Так вот: нет никакой чрезвычайщины».





Президент отметил, что встречается с представителями СМИ, чтобы пояснить отдельные аспекты внутренней и внешней политики, прокомментировать происходящие события, ответить на актуальные вопросы, волнующие журналистов и их аудиторию. «Мы должны откровенно с вами поговорить по тем вопросам, прежде всего, которые волнуют вас», — сказал он.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что для рынка массмедиа важным фактором является наличие государственных СМИ, и в Беларуси, как заверил Президент, их число сокращаться не будет. Работа Министерства информации во главе с недавно назначенным министром будет нацелена на поддержку таких СМИ.





Президент подчеркнул: наличие свободы слова не предполагает вседозволенности, хотя некоторые ее так понимают, особенно что касается высказываний в сети Интернет. Некоторые медийные персоны за свои публикации в соцсетях получили негативную реакцию, вплоть до личных оскорблений. «Вы, особенно прогрессивно настроенные люди, почувствовали, что такое свобода слова: сказал не то, обзовут еще похлеще… — отметил глава государства. — Каждый из вас получил порцию (негатива. — Прим. БЕЛТА), тот, кто даже не за Лукашенко слово сказал, а за государство».

«Свобода слова в любом государстве ограничена законом. Поэтому здесь мы наведем порядок», — заверил Президент.

Источник: БелТА