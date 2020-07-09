Россия может открыть авиасообщение со странами СНГ в августе

Источник материала: Вороновская газета





Авиационное сообщение России с государствами СНГ могут возобновить в августе, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, пишет sb.by ссылаясь на ТАСС.

«Возможно, где-то в августе стартуют международные полеты. Скорее всего, это будут страны СНГ», – отметил он.

Россия с 27 марта полностью остановила международное авиасообщение.

Потери туристической сферы из-за пандемии оцениваются примерно в 1,5 трлн российских рублей. На восстановление отрасли может уйти не менее полутора лет.

sb.by

Фото: носит иллюстративный характер