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Россия может открыть авиасообщение со странами СНГ в августе

09.07.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Россия может открыть авиасообщение со странами СНГ в августе

Авиационное сообщение России с государствами СНГ могут возобновить в августе, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев, пишет sb.by ссылаясь на ТАСС.

«Возможно, где-то в августе стартуют международные полеты. Скорее всего, это будут страны СНГ», – отметил он.

Россия с 27 марта полностью остановила международное авиасообщение.

Потери туристической сферы из-за пандемии оцениваются примерно в 1,5 трлн российских рублей. На восстановление отрасли может уйти не менее полутора лет.

sb.by
Фото: носит иллюстративный характер

 
 
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Авиационное сообщение России с государствами СНГ могут возобновить в августе, рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев,...
 
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