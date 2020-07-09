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Россия может открыть авиасообщение со странами СНГ в августе
09.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Авиационное сообщение
«Возможно, где-то в августе стартуют международные полеты. Скорее всего, это будут страны СНГ», – отметил он.
Россия с 27 марта полностью остановила международное авиасообщение.
Потери туристической сферы из-за пандемии оцениваются примерно в 1,5 трлн российских рублей. На восстановление отрасли может уйти не менее полутора лет.
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