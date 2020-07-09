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Женщина убирала сено, отправилась домой но так и не дошла, пропала

09.07.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание, Берёзовский район! Возможна потеря памяти! Женщина глухонемая!

Женщина убирала сено, отправилась домой но так и не дошла, пропала

Пропала Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Берёзовский р-н, аг. Спорово, ул. Ленина, д. 29.

08.07.2020 в поле недалеко от дома убирала с родными сено. Родные видели, как пропавшая направилась в сторону дома, но там так и не появилась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Срочный сбор поисковой группы!
Поиски в условиях лесной местности.
#Время_и_место_сбора: 09.07.2020
18:30 ул. Московская 273 (стоянка администрации Московского района
#Одежда: удобная для ходьбы.
С собой: фонарь, воду, что-либо от дождя.

Обязательно(!!!) средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и средства защиты от клещей.

Женщина убирала сено, отправилась домой но так и не дошла, пропала
При наличии симптомов ОРВИ оставайтесь, пожалуйста, дома!

Оказать финансовую помощь поисково-спасательному отряду «Ангел» г.Бреста можно с помощью перевода по следующим реквизитам:
Номер Карты 5578 8433 8009 6374
срок действия 09/22

 
Теги: Брест
 
 
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  Внимание, Берёзовский район! Возможна потеря памяти! Женщина глухонемая! Пропала Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская...
 
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