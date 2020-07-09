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Женщина убирала сено, отправилась домой но так и не дошла, пропала
09.07.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание, Берёзовский район! Возможна потеря памяти! Женщина глухонемая!
Пропала Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Берёзовский р-н, аг. Спорово, ул. Ленина, д. 29.
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Внимание, Берёзовский район! Возможна потеря памяти! Женщина глухонемая! Пропала Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская...
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