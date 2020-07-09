Женщина убирала сено, отправилась домой но так и не дошла, пропала

Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание, Берёзовский район! Возможна потеря памяти! Женщина глухонемая!





Пропала Мартысевич Мария Александровна (26.09.1930 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Берёзовский р-н, аг. Спорово, ул. Ленина, д. 29.



08.07.2020 в поле недалеко от дома убирала с родными сено. Родные видели, как пропавшая направилась в сторону дома, но там так и не появилась. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.

Срочный сбор поисковой группы!

Поиски в условиях лесной местности.

#Время_и_место_сбора: 09.07.2020

18:30 ул. Московская 273 (стоянка администрации Московского района

#Одежда: удобная для ходьбы.

С собой: фонарь, воду, что-либо от дождя.



Обязательно(!!!) средства индивидуальной защиты (маска, перчатки) и средства защиты от клещей.



При наличии симптомов ОРВИ оставайтесь, пожалуйста, дома!



Оказать финансовую помощь поисково-спасательному отряду «Ангел» г.Бреста можно с помощью перевода по следующим реквизитам:

Номер Карты 5578 8433 8009 6374

срок действия 09/22