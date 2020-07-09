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Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 20

09.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Колумбии. В Колумбии возросло количество погибших в результате взрыва бензовоза. В списке жертв уже 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 20

Десятки пострадавших все ещё находятся в больницах с сильными ожогами. Состояние некоторых оценивается как критическое.

Инцидент с автоцистерной произошел на севере страны 6 июля. Бензовоз перевернулся на трассе, после чего произошла утечка топлива.

Число жертв взрыва бензовоза в Колумбии увеличилось до 20

Местные жители подошли к месту аварии, чтобы собрать разлившийся бензин. В этот момент топливо загорелось и произошел мощный взрыв. Семь человек числятся пропавшими без вести.

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Новости Колумбии. В Колумбии возросло количество погибших в результате взрыва бензовоза. В списке жертв уже 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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