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Звезда «Папиных дочек» прокомментировала реакцию фанатов на её отношения с Ильёй Авербухом

09.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Актриса «Папиных дочек» Лиза Арзамасова ответила своим фанатом, которые неоднозначно восприняли её отношения с фигуристом Ильёй Авербухом.

«Ребят... Ну чего вы так расшумелись? Ну что произошло? Мир на голову не рухнул. И я – всё та же Лиза», – написала актриса на своей странице в Instagram.

Звезда «Папиных дочек» прокомментировала реакцию фанатов на её отношения с Ильёй Авербухом
Фото: instagram.com/liza_arzamasova 

Артистка сказала, что сейчас видит в комментариях советы, возмущения и «нездоровые какие-то маньяческие монологи». Ранее, по словам Арзамасовой, она легко общалась с фанатами, они обсуждали многие интересные вопросы, находили выход из разных ситуаций, проявляли тактичность и деликатность.

«Я никогда не была настолько самоуверенной, чтобы, когда даже очень близко общаюсь с человеком, думать, что я всё об этом человеке знаю и понимаю. Я стою к собеседнику лицом к лицу, но в курсе, что там, за спиной, у каждого – большая и очень часто – совершенно непредсказуемая жизнь, огромная, как вселенная, – суверенное личное пространство», – продолжила артистка.

Сама Арзамасова относится с уважением к личному пространству других людей и придерживается принципа «не моё дело». Напоследок Лиза добавила, что у неё всё хорошо, и это – самое главное.

О том, что Арзамасова и Авербух встречаются, стало известно несколько дней назад. Об этом рассказала актриса – здесь подробнее.

Люди в материале: Лиза Арзамасова, Илья Авербух

 
 
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Новости России. Актриса «Папиных дочек» Лиза Арзамасова ответила своим фанатом, которые неоднозначно восприняли её отношения с фигуристом Ильёй Авербухом. ...
 
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