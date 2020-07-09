Источник материала: Виртуальный Брест

На календаре почти середина июля, а за окном чудесная летняя погода. Любители двухколесного транспорта стараются не упускать момент и активно передвигаются на своих «железных конях». Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными к таким участникам дорожного движения. Мотоциклисты зачастую используют резкие маневры, а водители автомобилей не всегда готовы к молниеносной реакции.





У нынешних погодных условий есть и негативная сторона, в жару реакция может притупляться, человека клонит в сон… Что остается неизменным в любую пору года, это знание ПДД . Ничего не должно влиять на данный факт. К сожалению, на дорогах все еще встречаются «незнайки».

Так вчера, в Барановичах автомобиль не уступил дорогу мотоциклу.

Авария произошла в 17:15 часов. По предварительной информации: 49-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», двигался по улице Смоленской. На перекрестке с улицей Дзержинского, при выезде со второстепенной дороги на главную, водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «ЯВА 350», под управлением 37-летнего горожанина. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в УЗ «Барановичская городская больница». Проводится проверка.







Мотоцикл – транспорт, привлекающий к себе в первую очередь легкостью, мощностью и скоростью. Однако это одновременно скоростная, но мало устойчивая машина. Согласно статистическим данным, из всех ДТП с участием мотоциклистов в 70% случаев виновны водители двухколесных машин.

При управлении мотоциклом необходимо быть внимательным и рассудительным, нужно умело и обдуманно пользоваться его скоростными возможностями. Мотоцикл должен быть зарегистрирован и технически исправен. Использование мотошлема обязательно, ведь он позволяет снизить количество тяжелых и смертельных травм головы на 45%.



И помните, только взаимоуважение и соблюдение Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения поможет избежать никому ненужных неприятностей на дороге.