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В Барановичах автомобиль не уступил дорогу мотоциклу
09.07.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На календаре почти середина июля, а за окном чудесная летняя погода. Любители двухколесного транспорта стараются не упускать момент и активно передвигаются на своих «железных конях». Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными к таким участникам дорожного движения. Мотоциклисты зачастую используют резкие маневры, а водители автомобилей не всегда готовы к молниеносной реакции.
У нынешних погодных условий есть и негативная сторона, в жару реакция может притупляться, человека клонит в сон… Что остается неизменным в любую пору года, это знание
Так вчера, в Барановичах автомобиль не уступил дорогу мотоциклу.
Авария произошла в 17:15 часов. По предварительной информации: 49-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», двигался по улице Смоленской. На перекрестке с улицей Дзержинского, при выезде со второстепенной дороги на главную, водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «ЯВА 350», под управлением 37-летнего горожанина. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в УЗ «Барановичская городская больница». Проводится проверка.
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На календаре почти середина июля, а за окном чудесная летняя погода. Любители двухколесного транспорта стараются не упускать момент и активно передвигаются на...
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