ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Барановичах автомобиль не уступил дорогу мотоциклу

09.07.2020 14:54 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

На календаре почти середина июля, а за окном чудесная летняя погода. Любители двухколесного транспорта стараются не упускать момент и активно передвигаются на своих «железных конях». Водителям транспортных средств необходимо быть внимательными к таким участникам дорожного движения. Мотоциклисты зачастую используют резкие маневры, а водители автомобилей не всегда готовы к молниеносной реакции.

В Барановичах автомобиль не уступил дорогу мотоциклу

У нынешних погодных условий есть и негативная сторона, в жару реакция может притупляться, человека клонит в сон… Что остается неизменным в любую пору года, это знание ПДД. Ничего не должно влиять на данный факт. К сожалению, на дорогах все еще встречаются «незнайки».

Так вчера, в Барановичах автомобиль не уступил дорогу мотоциклу.

Авария произошла в 17:15 часов. По предварительной информации: 49-летний местный житель, управляя автомобилем «Фольксваген Каравелла», двигался по улице Смоленской. На перекрестке с улицей Дзержинского, при выезде со второстепенной дороги на главную, водитель не уступил дорогу и совершил столкновение с мотоциклом «ЯВА 350», под управлением 37-летнего горожанина. В результате ДТП мотоциклист с травмами госпитализирован в УЗ «Барановичская городская больница». Проводится проверка.

В Барановичах автомобиль не уступил дорогу мотоциклу


Мотоцикл – транспорт, привлекающий к себе в первую очередь легкостью, мощностью и скоростью. Однако это одновременно скоростная, но мало устойчивая машина. Согласно статистическим данным, из всех ДТП с участием мотоциклистов в 70% случаев виновны водители двухколесных машин.
При управлении мотоциклом необходимо быть внимательным и рассудительным, нужно умело и обдуманно пользоваться его скоростными возможностями. Мотоцикл должен быть зарегистрирован и технически исправен. Использование мотошлема обязательно, ведь он позволяет снизить количество тяжелых и смертельных травм головы на 45%.

И помните, только взаимоуважение и соблюдение Правил дорожного движения всеми участниками дорожного движения поможет избежать никому ненужных неприятностей на дороге.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  На календаре почти середина июля, а за окном чудесная летняя погода. Любители двухколесного транспорта стараются не упускать момент и активно передвигаются на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Звезда «Папиных дочек» прокомментировала реакцию фанатов на её отношения с Ильёй Авербухом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.07.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика