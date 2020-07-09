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В минском аэропорту появились кабины паспортного контроля для детей

09.07.2020 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу  «Граница, дружественная детям». Стартовала она с Национального аэропорта,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В минском аэропорту появились кабины паспортного контроля для детей


Проект призван сделать более комфортными семейные путешествия. Так, в залах прилета и вылета появились по две специально выделенные кабины паспортного контроля для маленьких путешественников, теперь часы ожидания пройдут незаметно.

В минском аэропорту появились кабины паспортного контроля для детей

В обновленной игровой зоне появилась интерактивная песочница, стол с развивающими играми, твистер, пазлы и даже новые машины в мини-автопарке. 

В минском аэропорту появились кабины паспортного контроля для детей

Рашед Мустафа Сарвар, представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
Мы хотим, чтобы детям и семьям было безопасно пройти через аэропорт и чтобы это было место, куда дети с удовольствием приходили и говорили друзьям, как тут было приятно. Самое главное – это первая такая инициатива на пространствах бывшего Союза – аэропорт, дружественный детям.

В минском аэропорту появились кабины паспортного контроля для детей


Анатолий Лаппо, председатель Госпогранкомитета Беларуси:
В этом году между Госпогранкомитетом и ЮНИСЕФ заключено программное соглашение под названием «Граница, дружественная детям». Первая точка – это аэропорт. Мы посмотрели, она получилась. Следующий этап – это железнодорожные станции на пограничных переходах, пункты пропуска в зонах ожидания.

В планах на ближайшие годы обновить подобным образом все пункты пропуска вдоль белорусской границы.  

Люди в материале: Анатолий Лаппо, Рашед Мустафа Сарвар

 
 
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Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу – «Граница, дружественная детям». Стартовала она с Национального...
 
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