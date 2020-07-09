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В минском аэропорту появились кабины паспортного контроля для детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу – «Граница, дружественная детям». Стартовала она с Национального аэропорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В обновленной игровой зоне появилась интерактивная песочница, стол с развивающими играми, твистер, пазлы и даже новые машины в мини-автопарке.
Рашед Мустафа Сарвар, представитель детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:
В планах на ближайшие годы обновить подобным образом все пункты пропуска вдоль белорусской границы.
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Новости Беларуси. ЮНИСЕФ совместно с Госпогранкомитетом запустили новую инициативу – «Граница, дружественная детям». Стартовала она с Национального...
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