Новая «должность» Меган Маркл удивила поклонников

Источник материала: ОНТ

Супруга принца Гарри Меган Маркл неожиданно получила должность доктора и числилась в этом качестве в списке специалистов на сайте Регистрационной палаты, что удивило британцев, пишет The Sun.

Напомним, что в начале этого года герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей, они лишились титулов и уже закрыли свой благотворительный фонд. Их перестали официально называть королевским высочеством, в том числе и в документах.

После этого пользователи заметили, что на правительственном сайте появилась новая «должность» Меган Маркл. Она числилась в списке докторов (доктор герцогиня Сассексская).

Это смутило британцев, они написали многочисленные комментарии в соцстех, недоумевая, кто дал ей звание доктора.

«Дважды перечитал, когда увидел, что она назначена врачом», «С каких пор Маркл – доктор?», «Она по образованию актриса», «Герцогиня точно не доктор», – написали пользователи.

Объяснить произошедшее представитель Регистрационной палаты пока не смог, но отметил, что там уже разбираются.

«В настоящее время мы изучаем этот вопрос», – сказал он.

Тем временем с сайта информацию уже удалили.

Отмечается также, что Маркл получила степень бакалавра в Северо-Западном университете в Чикаго по специальности «Театр и международные исследования». Никакой медицинской квалификации у нее нет.

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