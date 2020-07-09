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Новая «должность» Меган Маркл удивила поклонников
Источник материала: ОНТ
Супруга принца Гарри Меган Маркл неожиданно получила должность доктора и числилась в этом качестве в списке специалистов на сайте Регистрационной палаты, что удивило британцев,
Напомним, что в начале этого года герцоги Сассекские отказались от королевских обязанностей, они лишились титулов и уже закрыли свой благотворительный фонд. Их перестали официально называть королевским высочеством, в том числе и в документах.
После этого пользователи заметили, что на правительственном сайте появилась новая «должность» Меган Маркл. Она числилась в списке докторов (доктор герцогиня Сассексская).
Это смутило британцев, они написали многочисленные комментарии в соцстех, недоумевая, кто дал ей звание доктора.
«Дважды перечитал, когда увидел, что она назначена врачом», «С каких пор Маркл – доктор?», «Она по образованию актриса», «Герцогиня точно не доктор», – написали пользователи.
Объяснить произошедшее представитель Регистрационной палаты пока не смог, но отметил, что там уже разбираются.
«В настоящее время мы изучаем этот вопрос», – сказал он.
Тем временем с сайта информацию уже удалили.
Отмечается также, что Маркл получила степень бакалавра в Северо-Западном университете в Чикаго по специальности «Театр и международные исследования». Никакой медицинской квалификации у нее нет.
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Супруга принца Гарри Меган Маркл неожиданно получила должность доктора и числилась в этом качестве в списке специалистов на сайте Регистрационной палаты, что...
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