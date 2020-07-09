11 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41
проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
Виталий Ростиславович Прокурат.
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На прямой телефонной линии — Виталий Прокурат
09.07.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
11 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41
проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома
Виталий Ростиславович Прокурат.
(Visited 7 times, 7 visits today)
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11 июля 2020 года с 9:00 до 12:00 по телефону 2-13-41 проведет «прямую телефонную линию» заместитель председателя Ганцевичского райисполкома Виталий
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