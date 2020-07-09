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В Партизанском районе Минске открыли лыжероллерную трассу
Источник материала: ОНТ
С антивандальными тренажерами и дополнительными дорожками для людей с инвалидностью. В Партизанском районе Минске открыли лыжероллерную трассу. И речь не только про лыжный спорт.
Около двух с половиной километров тренировочной полосы (как для любителей, так и профессионалов). Новое здание пункта проката – с раздевалками и душевыми. На складе – лыжероллеры, лыжи, роликовые коньки, самокаты и велосипеды. Рядом – несколько спортивных «островков»: площадка с тренажерами, установки для стрельбы из пневматического оружия. Здесь будут тренироваться ребята из детско-юношеских спортивных школ района.
Акцент как раз на безбарьерную среду. В пункте проката для людей с инвалидностью – специально оборудованные раздевалки с душем. К спортивной базе – ровная дорога (без ступенек и бордюров). Обновление спортивного объекта обошлось чуть больше миллиона рублей. Теперь в столице три лыжероллерные трассы.
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С антивандальными тренажерами и дополнительными дорожками для людей с инвалидностью. В Партизанском районе Минске открыли лыжероллерную трассу. И речь не только...
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