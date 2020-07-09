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В Партизанском районе Минске открыли лыжероллерную трассу

09.07.2020 15:52 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Партизанском районе Минске открыли лыжероллерную трассу

С антивандальными тренажерами и дополнительными дорожками для людей с инвалидностью. В Партизанском районе Минске открыли лыжероллерную трассу. И речь не только про лыжный спорт.

Около двух с половиной километров тренировочной полосы (как для любителей, так и профессионалов). Новое здание пункта проката – с раздевалками и душевыми. На складе – лыжероллеры, лыжи, роликовые коньки, самокаты и велосипеды. Рядом – несколько спортивных «островков»: площадка с тренажерами, установки для стрельбы из пневматического оружия. Здесь будут тренироваться ребята из детско-юношеских спортивных школ района.

Валерий Вороницкий, глава администрации Партизанского района г. Минска: «Построены современные раздевалки с душевыми комнатами, построен стрелковый тир, установлены дополнительные антивандальные тренажеры, обустроены парковочные места для инвалидов. В Партизанском районе сейчас 342 спортивных сооружений для занятия спортом».

Акцент как раз на безбарьерную среду. В пункте проката для людей с инвалидностью – специально оборудованные раздевалки с душем. К спортивной базе – ровная дорога (без ступенек и бордюров). Обновление спортивного объекта обошлось чуть больше миллиона рублей. Теперь в столице три лыжероллерные трассы. 

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Теги: Минск
 
 
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С антивандальными тренажерами и дополнительными дорожками для людей с инвалидностью. В Партизанском районе Минске открыли лыжероллерную трассу. И речь не только...
 
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