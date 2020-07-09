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Мининформ собирается навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете
09.07.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Министерство информации собирается навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете. Об этом заявил министр информации Игорь Луцкий
Министр отметил общемировую тенденцию ухода аудитории печатных
«Кстати, рекламные бюджеты тоже дрейфуют в интернет, — отметил министр. — Но рекламный рынок здесь — это территория, которая пока недостаточно контролируется государством, как в части справедливого распределения рекламных доходов, так и в части удержания этих средств в стране. Плохо, когда белорусские рекламодатели отдают деньги иностранцам, которые нам, белорусам, в нашем же медиапространстве рекламируют наши же товары и услуги».
«В телевидении мы порядок с распределением рекламных доходов практически навели. А вот территория интернета требует наведения порядка. Это одна из задач в том числе и Министерства информации», — продолжил Игорь Луцкий.
Он также коснулся темы дальнейших преобразований в работе министерства. «Цель — добиться того, чтобы мы были качественным регулятором во всех секторах массовой информации, эффективнее контролировали медиапространство, стали драйвером создания передовых медиаресурсов и координационным центром информационной работы для госорганов, чтобы роль министерства была и видна, и понятна обществу», — сказал министр.
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Министерство информации собирается навести порядок с распределением рекламных доходов в интернете. Об этом заявил министр информации Игорь Луцкий на...
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