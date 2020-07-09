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Графики личных приемов и прямых телефонных линий в Горецкой ЦРБ
09.07.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
График еженедельного по пятницам проведения прямых телефонных линий администрацией УЗ «Горецкая центральная районная больница» во 2 полугодии 2020 года
График выездных приемов администрацией учреждения здравоохранения «Горецкая центральная районная больница»
на 2 полугодие 2020 года
Организация личного приема и рассмотрение устных обращений граждан руководством учреждения здравоохранения «Горецкая ЦРБ» на 2020 год
Личный прием проводится по предварительной записи. Предварительная запись на приём начинается с 5 числа предшествующего приёму месяца по телефону 8 (02233)6-20-98. При устном обращении гражданин должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.
В случае если вопрос, изложенный в устном обращении, не может быть решен во время личного приема, обращение может излагаться гражданином в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в редакции от 15.07.2015 г. № 306-З.
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График еженедельного по пятницам проведения прямых телефонных линий администрацией УЗ «Горецкая центральная районная больница» во 2 полугодии 2020 года ФИО...
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