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Графики личных приемов и прямых телефонных линий в Горецкой ЦРБ

09.07.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


График еженедельного по пятницам проведения прямых телефонных линий администрацией УЗ «Горецкая центральная районная больница» во 2 полугодии 2020 года

ФИОДолжностьДатаВремяТелефон
Беззубенко Светлана ГригорьевнаГлавный врач10.07.2020 г.

07.08.2020 г.

04.09.2020 г.

02.10.2020 г.

06.11.2020 г.

04.12.2020 г.

с 10.00 до 12.006-20-98
Коробкина Наталья Геннадьевназаместитель главного врача17.07.2020 г.

14.08.2020 г.

11.09.2020 г.

09.10.2020 г.

13.11.2020 г.

11.12.2020 г.

с 10.00 до 12.006-27-13
Жодик Наталья Александровназаместитель главного врача17.07.2020 г.

21.08.2020 г.

18.09.2020 г.

16.10.2020 г.

2020.11.2020 г.

18.12.2020 г.

с 10.00 до 12.007-01-62
Маликова Елена Викторовназаместитель главного врача31.07.2020 г.

28.08.2020 г.

25.09.2020 г.

23.10.2020 г.

27.11.2020 г.

С 10.00 до 12.007-01-73

 

График выездных приемов администрацией учреждения здравоохранения «Горецкая центральная районная больница»

на 2 полугодие 2020 года

ФИОДолжностьДатаВремяМесто проведения
Беззубенко Светлана ГригорьевнаГлавный врач28.08.2020 г.с 10.00-12.00Ленинская АВОП
Коробкина Наталья Геннадьевназаместителя главного врача30.10.2020 г.с 10.00-12.00Маслаковская УБ
Жодик Наталья Александровназаместитель главного врача25.09.2020 г.с 10.00-12.00Любижская УБ
Маликова Елена Викторовназаместитель главного врача31.07.2020 г.с 10.00-12.00Горская АВОП

 

Организация личного приема и рассмотрение устных обращений граждан руководством учреждения здравоохранения «Горецкая ЦРБ» на 2020 год

ФИОДолжностьДень неделиВремяМесто приема
Беззубенко Светлана ГригорьевнаГлавный врачЕженедельно по вторникамс 08.00 до 13.00Тел. 6-20-98, прием в кабинете 205, новый хирургический корпус
Коробкина Наталья Геннадьевназаместителя главного врача по МЭиРЕженедельно по средамс 08.00 до 13.00Тел. 6-27-13, прием в кабинете 65, 4 этаж поликлиника
Жодик Наталья Александровназаместитель главного врача по медицинской частиЕженедельно по четвергамс 08.00 до 13.00Тел. 7-01-62, прием в кабинете 202, новый хирургический корпус
Маликова Елена Викторовназаместитель главного врача по поликлинической работеЕженедельно по пятницамс 08.00 до 13.00Тел. 7-01-73, прием в кабинете 206, новый хирургический корпус

Личный прием проводится по предварительной записи. Предварительная запись на приём начинается с 5 числа предшествующего приёму месяца по телефону 8 (02233)6-20-98. При устном обращении гражданин должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае если вопрос, изложенный в устном обращении, не может быть решен во время личного приема, обращение может излагаться гражданином в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в редакции от 15.07.2015 г. № 306-З.


 
 
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График еженедельного по пятницам проведения прямых телефонных линий администрацией УЗ «Горецкая центральная районная больница» во 2 полугодии 2020 года ФИО...
 
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