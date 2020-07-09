Графики личных приемов и прямых телефонных линий в Горецкой ЦРБ

Источник материала: Горецкий вестник

График еженедельного по пятницам проведения прямых телефонных линий администрацией УЗ «Горецкая центральная районная больница» во 2 полугодии 2020 года

ФИО Должность Дата Время Телефон Беззубенко Светлана Григорьевна Главный врач 10.07.2020 г. 07.08.2020 г. 04.09.2020 г. 02.10.2020 г. 06.11.2020 г. 04.12.2020 г. с 10.00 до 12.00 6-20-98 Коробкина Наталья Геннадьевна заместитель главного врача 17.07.2020 г. 14.08.2020 г. 11.09.2020 г. 09.10.2020 г. 13.11.2020 г. 11.12.2020 г. с 10.00 до 12.00 6-27-13 Жодик Наталья Александровна заместитель главного врача 17.07.2020 г. 21.08.2020 г. 18.09.2020 г. 16.10.2020 г. 2020.11.2020 г. 18.12.2020 г. с 10.00 до 12.00 7-01-62 Маликова Елена Викторовна заместитель главного врача 31.07.2020 г. 28.08.2020 г. 25.09.2020 г. 23.10.2020 г. 27.11.2020 г. С 10.00 до 12.00 7-01-73

График выездных приемов администрацией учреждения здравоохранения «Горецкая центральная районная больница»

на 2 полугодие 2020 года

ФИО Должность Дата Время Место проведения Беззубенко Светлана Григорьевна Главный врач 28.08.2020 г. с 10.00-12.00 Ленинская АВОП Коробкина Наталья Геннадьевна заместителя главного врача 30.10.2020 г. с 10.00-12.00 Маслаковская УБ Жодик Наталья Александровна заместитель главного врача 25.09.2020 г. с 10.00-12.00 Любижская УБ Маликова Елена Викторовна заместитель главного врача 31.07.2020 г. с 10.00-12.00 Горская АВОП

Организация личного приема и рассмотрение устных обращений граждан руководством учреждения здравоохранения «Горецкая ЦРБ» на 2020 год

ФИО Должность День недели Время Место приема Беззубенко Светлана Григорьевна Главный врач Еженедельно по вторникам с 08.00 до 13.00 Тел. 6-20-98, прием в кабинете 205, новый хирургический корпус Коробкина Наталья Геннадьевна заместителя главного врача по МЭиР Еженедельно по средам с 08.00 до 13.00 Тел. 6-27-13, прием в кабинете 65, 4 этаж поликлиника Жодик Наталья Александровна заместитель главного врача по медицинской части Еженедельно по четвергам с 08.00 до 13.00 Тел. 7-01-62, прием в кабинете 202, новый хирургический корпус Маликова Елена Викторовна заместитель главного врача по поликлинической работе Еженедельно по пятницам с 08.00 до 13.00 Тел. 7-01-73, прием в кабинете 206, новый хирургический корпус

Личный прием проводится по предварительной записи. Предварительная запись на приём начинается с 5 числа предшествующего приёму месяца по телефону 8 (02233)6-20-98. При устном обращении гражданин должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность.

В случае если вопрос, изложенный в устном обращении, не может быть решен во время личного приема, обращение может излагаться гражданином в письменной форме и подлежит рассмотрению в порядке, установленном Законом Республики Беларусь от 18 июля 2011 года «Об обращениях граждан и юридических лиц» в редакции от 15.07.2015 г. № 306-З.