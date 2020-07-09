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Необычная птица гуляет по Барановичам

09.07.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница Барановичей Мария, прогуливаясь с ребенком в авиагородке, заметила яркую птицу. По фото она похожа на азиатского кеклика, но откуда эта экзотика взялась в обычном барановичском дворе, не известно.

Необычная птица гуляет по Барановичам

Необычную птицу Мария заметила 9 июля в одном из дворов в районе улицы Рокоссовского.


– Гуляли с ребенком и увидели это чудо. Бегала по улице, в округе ее никто не искал. Дети гонялись за ней, она взлетела на подоконник, чуть посидела и потом снова бегала по району, – рассказала Intex-press Мария.


По словам девушки, птица выглядит здоровой. Но откуда она взялась, не известно.


– У нас такие не водятся. Может, «потеряшка» чья-то, возможно, из «Диприза» какого улетела, – предположила Мария.


Один из барановичских орнитологов сказал Intex-press, что птица на фото – азиатский кеклик или каменная куропатка, как ее еще называют. В Беларуси эти птицы не водятся. Но держать экзотику дома сегодня модно, поэтому, скорее всего, этот кеклик просто улетел от кого-то в Барановичах.

 
 
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  Жительница Барановичей Мария, прогуливаясь с ребенком в авиагородке, заметила яркую птицу. По фото она похожа на азиатского кеклика, но откуда эта экзотика...
 
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