В Минске появится подводная студия для фото и видеосъемки

Источник материала: Ежедневник

фото: Relax.by

Объект расположен на стадионе «Динамо» и заработает в начале августа. Здесь можно будет проводит личные фотосессии, а также снимать клипы, фильмы и ролики.

Сейчас проходят работы по монтажу специального бассейна (6 метров в длину, 4 — в ширину, 1,5 метра — в глубину) с большими окнами по бокам, сообщает Relax.by . Такая система даст возможность проводить съемку без погружения фотографа и видеоператора. Для связи с моделью будет организована система подводного звука.

— Это интересный проект, уникальный для Беларуси. Мы изучили мировой опыт создания подобного вида студий, поняли, что подводная фото- и видеосъемка дает много возможностей для творческих экспериментов, — рассказал автор проекта Виталий Гаврашко.

Сообщается, что персонал студии прошел курсы оказания первой помощи на воде.