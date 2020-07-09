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В Минске появится подводная студия для фото и видеосъемки
09.07.2020 17:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: Relax.by
Объект расположен на стадионе «Динамо» и заработает в начале августа. Здесь можно будет проводит личные фотосессии, а также снимать клипы, фильмы и ролики.
Сейчас проходят работы по монтажу специального бассейна (6 метров в длину, 4 — в ширину, 1,5 метра — в глубину) с большими окнами по бокам, сообщает
— Это интересный проект, уникальный для Беларуси. Мы изучили мировой опыт создания подобного вида студий, поняли, что подводная фото- и видеосъемка дает много возможностей для творческих экспериментов, — рассказал автор проекта Виталий Гаврашко.
Сообщается, что персонал студии прошел курсы оказания первой помощи на воде.
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Объект расположен на стадионе «Динамо» и заработает в начале августа. Здесь можно будет проводит личные фотосессии, а также снимать клипы, фильмы и ролики.
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