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Кот встретил мышь и повел себя очень необычно. Посмотрите, что он сделал

09.07.2020 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В США парень снял на видео, как его кот случайно встретил мышь и начал вести себя очень необычно. Почему-то кот не стал нападать, а мышь совсем не пыталась убежать! Выглядело это очень странно и продолжалось несколько минут. Посмотрите, что они делали.

 
 
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