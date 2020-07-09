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Кот встретил мышь и повел себя очень необычно. Посмотрите, что он сделал
Источник материала: Tut.by
В США парень снял на видео, как его кот случайно встретил мышь и начал вести себя очень необычно. Почему-то кот не стал нападать, а мышь совсем не пыталась убежать! Выглядело это очень странно и продолжалось несколько минут. Посмотрите, что они делали.
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