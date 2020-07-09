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На пересечении улиц Стафеева и Лактионова изменено направление главной дороги
09.07.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 9 июля 2020 года на пересечении улиц Стафеева и Лактионова изменено направление главной дороги.
В настоящее время действует следующая организация дорожного движения: главная дорога - улица Стафеева в направлении улицы Лактионова, второстепенная - движение по путепроводу в сторону улицы Лактионова.
Следите за дорожными знаками и соблюдайте Правила дорожного движения.
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С 9 июля 2020 года на пересечении улиц Стафеева и Лактионова изменено направление главной дороги. В настоящее время действует следующая организация дорожного...
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